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أبيتبول: تغيير اسم الفريق إلى آلبين رهنٌ بقرار المدير التنفيذي لدى رينو

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أبيتبول: تغيير اسم الفريق إلى آلبين رهنٌ بقرار المدير التنفيذي لدى رينو

قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو في الفورمولا واحد أن قرار تغيير اسم الفريق كجزء من عملية دفع علامة "آلبين" التجارية، بيد المدير التنفيذي للمصنّع الفرنسي.

يترأس أبيتبول مجموعة عمل جديدة تتولى مهمة الترويج لعلامة آلبين التجارية. وسيضطلع بهذا الدور إلى جانب التزاماته في الفورمولا واحد.

وأثار قرار رينو الترويج لعلامة آلبين، التكهنات حيال تأثيره على قسمها الخاص برياضة السيارات، وحتى تغيير اسم فريقها في الفورمولا واحد.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، أوضح أبيتبول أن القرار  النهائي حيال هذا الأمر يعود في نهاية المطاف إلى لوكا دي ميو المدير التنفيذي لدى رينو.

فقال: "هذه الأسئلة ليست لي. بل تتعلق باستراتيجية الشركة، وبالتالي فإن المدير التنفيذي يجيب عليها".

وأكمل: "تعليقي على المسألة، أننا الآن ومع اتفاقية كونكورد الجديدة، باتت لدينا وأخيراً منصة مستقرة في الفورمولا واحد، منصة تسويقية رائعة".

وأردف: "الطريقة التي نستفيد بها من تلك المنصة تعود إلى المدير التنفيذي. لدينا الآن منصة مرنة وعدة علامات تجارية".

وتابع: "لا بد لنا من تحسين الطريقة التي ندير بها أمورنا، لكن أولاً علينا تحديد الاستراتيجية المثالية، وذلك ليس قراري".

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وكان أبيتبول قد صرح أن لدى ميو "آمال كبيرة" معقودة على آلبين، ما قد يؤدي إلى توسع كبير في نشاطاتها.

حيث قال: "ذلك يحتاج إلى مؤسسة: قسم هندسي، قسم إنتاجي، قسم مبيعات وقسم للعلاقات العامة. وهذا ما أود فعله، وهذا ما قمت به مع فريق رينو: بناء بنية تحتية ومنصة جاهزة".

وأوضح أبيتبول أن دوره مع آلبين كان مؤقتاً على الأغلب، ولا نية لديه للتنحي عن إدارة فريق الفورمولا واحد.

فقال: "حالياً، طُلب مني القيام بهذه المهمة مع مجموعة طلبات بهدف تعزيز بنية علامتنا التجارية. لم أطلب أن أُدير ذلك. لذا، ذلك ليس منصباً دائماً".

واختتم: "هذا ما سأركز عليه: بعض  الاستراتيجيات المتعلقة بما أقوم به في الفورمولا واحد، وليس هناك أية شكوك حيال دوري في قيادة فريق الفورمولا واحد خلال فترة اضطلاعي بتلك المهمة الإضافية".

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