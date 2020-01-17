رينو "المستفيد الأكبر" من قوانين 2021 في الفورمولا واحد

على إثر الاضطرابات التي عصفت بالإدارة العليا للشركة – من خلال الاستبعاد المفاجئ للمدير السابق كارلوس غصن – أعلنت الإدارة المؤقّتة لرينو العام الماضي مراجعتها لجميع نشاطاتها، بما في ذلك الفورمولا واحد.

وتأثّرت تلك المراجعة بتأكيد قوانين موسم 2021 في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، قبل أن يليها تقديم المسودة الأولى لاتّفاقيّة الكونكورد إلى الفرق.

وعبّر أبيتبول أن ثقته في أنّ الاتّفاقات التجاريّة المُعدّلة وسقف النفقات من شأنهما مساعدة رينو نظريًا على مقارعة الفرق الثلاثة الكبرى وهو ما سيُساعد على اتّخاذ قرار إيجابيّ.

وقال الفرنسيّ لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّنا المستفيد الأساسيّ من صفقة 2021 ومجموعة القوانين. لا يُمكنني أن أقول أنّه قد تمّت هندستها من أجلنا، لكنّها تصبّ في صالحنا بالتأكيد".

وأضاف: "أرى بأنّ كلّ ما بنيناه جاء بالتفكير في موسم 2021، والجميع يعي ذلك، بمن فيهم إدارة رينو. الأرقام تتحدّث عن أنفسها. لكن بعد قول ذلك فإنّ القرار لم يُتّخذ بعد".

وقال أبيتبول أنّه لا توجد عجلة لاتّخاذ القرار، وأنّه مثل الفرق الأخرى فإنّ رينو تأخذ وقتًا كافيًا لدراسة جميع تداعيات اتّفاقيّة الكونكورد.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّها عمليّة موازية. هناك ما يلتزم الفريق بالقيام به مع فيا وإدارة الفورمولا واحد من جهة. هناك الكثير من المحادثات الجارية حول الوثائل نفسها. شاهدنا مئات الأوراق من العقد وذلك يتطلّب بعض الوقت".

وأضاف: "كما يجب أن تُواصل العمليّة التحرّك والتحسّن على صعيد أدائنا الخاص. بالتأكيد تعتمد رينو استراتيجيّتها وخططها الخاصة. لا تزال لدينا إدارة مؤقّتة، لذا نحن بصدد إبرام عقود دوريّة مع الإطارات. آمل أن تطوّر الأمور على نحوٍ جيّد".