أبيتبول المدير السابق لفريق رينو يكشف عند دوره الجديد في رياضة السيارات

ترك أبيتبول صفوف رينو قُبيل تغيير اسم الفريق إلى ألبين لهذا الموسم، بعد أن لعب دورًا جوهريًا في إعادة هيكلة الفريق وعملياته.

وقد آثر الفريق المتمركز في إنستون عدم تعويض أبيتبول مباشرة، إذ عوضًا عن ذلك أسست ألبين هيكلًا إداريًا من دون مدير فريق مباشر.

وبعد عدة أشهر أمضاها بعيدًا عن الأضواء، تمّ تعيين أبيتبول الآن بمنصب مستشار رياضة السيارات لدى شركة "ميكاكروم" الهندسية.

وتملك شركة "ميكاكروم" باعًا طويلًا في عالم رياضة السيارات، حيث عملت لعقود من الزمن مع عمليات رينو في الفورمولا واحد.

وتصمم الشركة هذا الموسم عددًا من المكوّنات الهامة على وحدة طاقة رينو التي تستخدمها ألبين، كما تُستخدم المحركات التي تشارك في تصميمها كذلك في الفورمولا 2 والفورمولا 3.

وسيتمحور دور أبيتبول حول تقديم الخيارات الاستراتيجية للتطوير متوسط المدى لأعمال الشركة في رياضة السيارات.

وتعقيبًا على استقدام أبيتبول قال كريستيان كورنيل المدير التنفيذي لميكاكروم: "نحن فخورون بالحصول على دعم أبيتبول وخبراته ضمن فرق مجموعتنا في ذلك الجانب، حيث ومنذ 1983 قدمنا دعمنا للعديد من العلامات المرموقة في أكبر فئات رياضة السيارات: الفورمولا واحد، الفورمولا 2، الفورمولا 3، التحمّل والراليات".

وأضاف: "مجموعة ميكاكروم يتعيّن عليها فهم الاتجاهات الحالية والفرص التي يوفرها ذلك القطاه وجعلها متناسقة مع أهداف المجموعة والتحوّل الحاصل ضمن مشاريعها الأخرى".

هذا وسينضم أبيتبول كذلك إلى شركة رأس المال الاستثماري الجديدة "اتش سي في سي" كشريك ضمن تمويلها التالي الذي يستهدف مشاريع التقنيات الابتكارية.

حيث سيستعين الفرنسي بخبرته في عالم السيارات ورياضتها للمساعدة في الاستثمار ضمن شركات جديدة في قطاع السيارات.

من جهته علّق أبيتبول على ذلك قائلًا: "أنا متحمس جدًا لجلب خبرتي في تمويل وتطوير التقنيات الجديدة والممارسات الابتكارية إلى الجيل التالي من المؤسسين والمبتكرين. كما أنني متحمّس بانضمامي إلى واحدة من أكثر شركات استثمار الأموال إثارة".