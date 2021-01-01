رينو: الفورمولا واحد قد تتحول إلى "ساحة معركة" للطاقة

مع بدء النقاشات حول تشكيل قوانين المحركات الهجينة الجديدة التي ستدخل حيّز التطبيق بدءًا من 2026 على أقصى تقدير، تصاعد التركيز على أفضل طريقة يُمكن للفورمولا واحد من خلالها الحفاظ على جاذبيتها للمشجّعين والمصنعين.

وستوفّر القوانين الجديدة الفرصة للرياضة من أجل ريادة الطريق نحو تقنيات جديدة محتملة في جوانب تطوير المحرك، الوقود والبطاريات.

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وتتمثّل إحدى أهم الوجهات التي ترغب الفورمولا واحد باتّخاذها في التواجد في مقدمة مجال تطوير الوقود المستدام، والذي يعتقد رؤساء البطولة بأنه قد يجلب منافع كبيرة إلى البيئة، في الوقت الذي ما تزال فيه معظم السيارات التجارية معتمدة على محركات الاحتراق الداخلي.

ويرى أبيتبول - الذي تلتزم شركته رينو بشكل كامل مع الفورمولا واحد - أنّ الاحتمالات أمام الرياضة في الأعوام القليلة المقبلة مثيرة على نحوٍ ضخم.

فقال: "أعتقد بأنّ هنالك جانب مثير للاهتمام على نحوٍ كبير والذي سيفتح مجالًا أمام تطوير الطاقة. حيث أرى بأنّ الفورمولا واحد ستصبح رياضة تتمحور بشكل كامل حول الطاقة، وما نوع الوقود الذي نريده، وما نوع البطارية التي نرغب باستخدامها كذلك".

وأضاف: "أرى بأن هذه الأمور ستكون مهمة للغاية فيما يتعلق بالإنجاز الكبير الذي قد يتحقق للصناعة، إذ أنّ لدى الفورمولا واحد في رأيي دورًا كبيرًا لتلعبه من أجل قيادة الطريق في ذلك الجانب. بالطبّع سيكون لهذه الأمور تأثير، ليس فقط على الرياضة وسوق السيارات، ولكن على نطاق واسع جدًا كذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ الفورمولا واحد قد طوّرت بالفعل جيلًا ثانيًا من الوقود الحيوي والذي تمّ إرساله إلى المصنعين الحاليين لاختباره من أجل معرفة ما إذا كان مناسبًا للمحركات المستقبلية.