أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً

تأخر انطلاق موسم 2020 بسبب تفشي مرض "كوفيد-19"، وسينطلق بدايات شهر يوليو، بعد أن تم إلغاء وتعليق عشرة سباقات.

وسينطلق الموسم من النمسا حيث تمّ تطبيق بروتوكولات جديدة خاصة للتعامل مع الفيروس، بهدف اتخاذ كامل الاحتياطات الضرورية لرفع مستوى السلامة للجميع.

وأدخلت الفرق تعديلات إضافية خاصة بها كذلك، مثل منع الميكانيكيين من العمل على السيارتين معاً في المرآب، إضافة إلى كشوفات وفحوص إضافية خاصة قبل السباق.

حيث قال أبيتبول في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن الأمر يتعلق بالموازنة بين المخاطر وما بين التجربة العملية. من الصعب إيجاد التوازن المثالي".

وأكمل: "أعتقد أن التحدي الأكبر يكمن حقيقية في التطبيق. لدينا مجموعة ومجموعة فرعية، في حال تم اكتشاف إصابة، فإنها تبقى محدودة التأثير".

وأردف: "بسبب الخطر، فإن إصابة شخص واحد قد تُخرج فريقاً بأكمله من المنافسة، على الأقل خلال فترة اكتشاف الإصابة".

واستكمل: "لو حصلت إصابة صباح السبت، فلن يتمكن الفريق من خوض التصفيات أو السباق".

وتابع: "أعتقد أننا بحاجة للمزيد من النقاشات حول الأمر، لكنني أتفهم تماماً العمل الذي قامت به ’فيا’ والفرق".

اقرأ أيضاً: رينو تخطط لحزمة تحديثات ثلاثية لجولة النمسا

وكان دانيال ريكاردو قد علق على بروتوكولات السلامة الجديدة مبدياً عدم تحمسه لها.

فقال: "أحد الأمور التي اختبرتها بالفعل، اختبارات ’كوفيد-19’ ومسحات الأنف… إنها غير ممتعة!".

وأكمل: "علينا ربما القيام بها 30 مرة خلال الموسم. لم يكن ذلك ممتعاً على الإطلاق. ذلك أمر أعلم أنه سيحصل، لكنني بالتأكيد لا أتطلع له!".

من جهته، قال إستيبان أوكون زميله في الفريق: "علينا أن نكون حذرين. انتظرنا طويلاً للعودة، وسيكون من المؤسف أن نتعرض للمخاطر. أعتقد أن الوضع الحالي سليم للجميع وأنا مسرور بوجود تلك البروتوكولات".

وأكمل: "سيكون من الجنوني الانتظار كل هذه المدة ومن ثم نكتشف إصابة أحد ما. بالنسبة لي فإنني أتخذ أقصى إجراءات الحذر".

واختتم: "انعدام الخطر لن يكون ممكناً للأسف، لكن يمكنك أن تكون حذراً".