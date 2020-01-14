أبيتبول: أوكون سيجلب "طاقة جديدة" إلى رينو

سيأخذ الفرنسيّ الشاب مكان نيكو هلكنبرغ هذا العام بعد أن أمضى العام الماضي على دكّة الاحتياط كسائق محاكاة لفريق مرسيدس.

وبدأ أوكون، الذي تسابق آخر مرّة لصالح فريق ريسينغ بوينت في 2018، مسيرته في الفورمولا واحد كناشئ لرينو.

وقال أبيتبول لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنّها ديناميكيّة جديدة. سيدفعنا بطريقة مختلفة، طاقة جديدة، وعدائيّة جديدة، ستكون إيجابيّة بالكامل برأيي، كما أنّ قدومه وهو يتمتّع بخبرة مختلفة عبر عمله مع مرسيدس سيكون مفيدًا".

وأضاف: "ذلك جيّد، لكن يُمكننا القيام بالكثير مع السائقين في نهاية المطاف، لكن ما يجب أن يكون أفضل هو السيارة بشكلٍ بديهيّ".

وقارن أبيتبول بين تأثير أوكون وما كان عليه تأثير زميله دانيال ريكاردو الذي انضمّ إلى رينو قادمًا من ريد بُل في 2019.

وكان قرار الأستراليّ بالتخلّي عن سيارة فائزة قد أثار الشكوك، واعتُبر في النهاية خطوة إلى الوراء عندما لم يتمكّن من المنافسة على المراكز التي اعتاد عليها.

ويثق أبيتبول في أنّ أوكون سيحظى بزخمٍ متصاعد ويُحقّق نتائج أفضل ممّا فعل في فريقه السابق.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الوضع مختلفٌ قليلًا. لا يزال في مرحلة البناء. سيعود إلى التسابق في مرحلة أولى وتلك أخبارٌ جيّدة".

وأضاف: "نأمل أن يحصل على سيارة أفضل من تلك التي قادها آخر مرّة، لذا إنّها لديناميكيّة جيّدة لنا عندما يُرجع الكثيرون موسمنا السيّئ في 2019 إلى القرار المتعلّق بدانيال وموسمه معنا كديناميكيّة سلبيّة".

ثمّ تابع: "يُمكنني رؤية إيجابيّات أكثر تصدر عن إستيبان. لا يعني ذلك أنّ دانيال كان سلبيًا، كوني أشيد بدفع دانيال للفريق".

وأكمل: "لكنّه سلّط الضغط على الفريق من خلال التوقّعات التي أنشأها في عالم وسائل الإعلام من خلال الانضمام إلى الفريق. ذلك ما أردناه، لكنّه خلق في النهاية قدرًا ضخمًا من التوقّعات، أعلى بكثير ممّا وعدناه".

واختتم حديثه بالقول: "تسبّب ذلك في ردّة فعلٍ من الفريق عندما اتّضح أنّنا لسنا في المستوى المطلوب".