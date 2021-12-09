أبوظبي توقع عقداً جديداً لمدة عشر سنوات لاستضافة الجولة الختامية في الفورمولا واحد

انضمت حلبة ياس مارينا إلى روزنامة البطولة العالمية في 2009، وباتت تستضيف الجولة الختامية لكل موسم منذ 2014.

وستكون الجولة المقبلة في أبوظبي، المرة الرابعة التي تُحسم فيها معركة اللقب بعد مواسم 2010، 2014 و2016.

وضمن إعلان نُشر اليوم الخميس، أكدت الفورمولا واحد أنها ستواصل زيارة أبوظبي لعقدٍ ثانٍ من الزمن، وستحتفظ بمركزها كختام جولات كل موسم.

حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "يسرنا تأكيد بقاء أبوظبي حتى 2030 مع صفقة جديدة".

وأكمل: "نتطلع قدماً لختام الموسم، حيث سيُكتب تاريخ جديد للفورمولا واحد".

وأردف: "لطالما كان المروج رائعاً في تنظيم الجولة الختامية لكل موسم، وبالتضافر مع التغييرات التي تم إدخالها لتحسين التسابق على حلبة مرسى ياس، فإن الحماسة تملؤنا حيال السباقات القادمة هنا".

من جهته، قال سيف النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "تواصل جائزة أبوظبي الكبرى وحلبة ياس مارينا تعريف الملايين من المشاهدين ومتابعي شبكات التلفزة، بأبوظبي والإمارات العربية المتحدة".

وأكمل: "توقيع العقد الجديد لعدة سنوات مع الفورمولا واحد لا يعبر عن قوة العلاقة بيننا وحسب، بل يؤكد التزامنا بتقديم جولات تسابقية لا مثيل لها لجميع الزوار والمتابعين".

يشار إلى أن الحلبة شهدت عدة تغييرات على المسار قبل انطلاقة الجولة الختامية من أجل تعزيز فرص التجاوز.

ويتجه لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن إلى الجولة الختامية وهما متعادلان في النقاط ضمن ما تبدو أنها أقوى معركة على اللقب شهدتها البطولة في حقبة المحركات الهجينة.