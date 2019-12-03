سباق أبوظبي أظهر أهمية "دي آر أس" في الحقبة الحالية للفورمولا واحد
قال سائقو الفورمولا واحد أن غياب الحماسة خلال الفترة التي لم يعمل فيها جهاز الحدّ من الجر "دي آر أس" في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، يظهر سبب الحاجة إلى مثل هذا النظام في هذا الجيل من السيارات.
تسببت مشكلة في خادم البيانات خلال بداية السباق على حلبة ياس مارينا، بإيقاف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لنظام "دي آر أس" حتى اللفة 18 في السباق الختامي، حتى تمّ حلّ المشكلة لاحقاً.
لكن خلال المراحل الأولى من السباق، علقت السيارات خلف بعضها البعض حيث بدا أنّ التجاوز مهمة شبه مستحيلة، ما أظهر فائدة "دي آر أس" في هذه المواقف.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تأثير غياب "دي آر أس" على السباق، أجاب دانيال ريكاردو سائق رينو: "لقد زاد من الملل!".
وأكمل: "نحتاجه في بعض الحلبات وعلى هذه الحلبة بالتأكيد. حلبات مثل مونزا قد يمكننا إكمال السباق بدونه، لكنني أعتقد أن تواجده أمر رائع".
وتابع: "أنا واثق أن البعض سيقول أنه وسيلة ’اصطناعية’، لكننا بحاجه له، خاصة مع هذا النوع من السيارات والسرعات التي تتمتع بها، وإلا لن تكون هناك تجاوزات. لذا، نحمد الله على ’دي آر أس’!".
اقرأ أيضاً:
من جهته، كرر كارلوس ساينز سائق مكلارين - الذي أكمل تجاوزاً رائعاً على نيكو هلكنبرغ في اللفة الأخيرة من السباق باستعمال ’دي آر أس’ - وجهة نظر ريكاردو.
فقال: "ذلك يظهر استحالة التجاوزات في الفورمولا واحد الحالية من دون ’دي آر أس’. لذا فإنه ضروري جداً للفورمولا واحد الحديثة".
وأكمل: "نأمل في 2021 ألا نحتاجه لأننا جميعنا لا نحبه، لكن في الوقت الراهن، نودّ أن نرى تجاوزات في الفورمولا واحد ولهذا نحن بحاجة له".
أما فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، الذي انطلق من آخر الترتيب وتأثّر تقدمه بغياب "دي آر أس"، فيرى أن تعليقات السائقين صحيحة.
فقال: "كنت أسعى بالفعل إلى منصة التتويج والاقتراب من الصدارة، لذا من المزعج التعرض إلى ذلك (تأخر عمل ’دي آر أس’)".
وأكمل: "من ناحيتي، قمتُ بالهجوم وامتلكت الوتيرة، أردنا التقدم لكن من الواضح أن السيارات كانت تدافع عن مراكزها، أعتقد أنهم كانوا مسرورين حينها لتأخر تفعيله".
واختتم: "أعتقد أن السيارات الحالية في الفورمولا واحد جيدة. لكننا نأمل ربما مستقبلاً في 2021، أن نستطيع الاسغناء عنه".
اقرأ أيضاً:
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة أبوظبي الكبرى
سباق أبوظبي أظهر أهمية "دي آر أس" في الحقبة الحالية للفورمولا واحد
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
04:00
13:00
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
05:00
14:00
|
|التجارب التأهيليّة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|السباق
|
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
|
08:10
17:10
|