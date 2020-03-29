أبطال موتورسبورت: هاكينن يتكلم عن أقسى ما عاناه في الفورمولا واحد

أحرز ميكا هاكينن لقبين في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، مع 20 فوزاً، 26 قطب انطلاق أول وسجل اللفة الأسرع في 25 سباق. لكن "الفنلندي الطائر" حقق كل ذلك بعد أصعب لحظة في كامل مسيرته المهنية: يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1995.

خلال تصفيات الجمعة، تعرضت سيارته مكلارين-مرسيدس لانخفاض مفاجئ في ضغط الإطار الخلفي الأيسر مع اقترابه من أسرع منعطف في الحلبة. اصطدم بحائط الإطارات بسرعة تقدر بـ 120 ميلاً في الساعة، نتيجة لذلك ارتطمت خوذته بالقمرة وتسببت بكسر في الجمجمة.

وسرعان ما هرع الأطباء لمكان الحادثة وأجروا للفنلندي "تنبيباً للقصبة الهوائية" قبل أن يتمّ نقله إلى مستشفى "أديلايد الملكي" وهو في حالة غيبوبة.

في الفيلم، يتكلم هاكينن مع فيليبي ماسا، توم كريستنسن وميشيل موتون، عما حصل وما هي التحديات التي واجهها خلال عملية تعافيه...

حيث قال: "حادثتي في 1995، شكلت تحدياً كبيراً للغاية. حصلت في أديلايد، أستراليا. كنت أضغط بالسرعة القصوى على مقطع مستقيم طويل. ومباشرة خلال دخولي المنعطف، لم ينفجر (الإطار)، بل فقط ’بففففففف’ - خسر كامل الضغط بداخله بسرعة كبيرة".

وأكمل: "لذا أخذت السيارة بالارتطام بالأرض، وخسرت السيطرة عليها بالطبع. كانت هناك حفف جانبية كبيرة جداً في مخرج المنعطف، وبالطبع ارتطمت بالحفف وارتدت السيارة عدة مرات. ارتطمت بعدها بالحاجز".

وتابع: "دخلت في غيبوبة لعدة أيام. من ثمّ بدأت الأمور المروّعة عندما استيقظتُ. تبدأ حينها بالإدراك ’يا إلهي’. لقد ارتطم رأسي بشدة لدرجة أنني خسرت السيطرة على جانبٍ من وجهي، نظراً لتضرر العصب. عندما كنتُ أذهب للنوم، كان عليهم وضع شريط لاصق على إحدى عينيّ كي تُغلق!".

واستكمل: "من ثم يأتي وقت الفحوصات، كي ترى إن كان بوسعك الشمّ بشكل طبيعي أو التذوق بشكل طبيعي. بقيتُ هناك لخمسة أسابيع، وصديقتي سافرت إلى أستراليا لتقديم الدعم لي".

ميكا هاكينن، فيليبي ماسا، توم كريستنسن، ميشيل موتون تصوير: موتورسبورت.كوم

وضمن مقابلة لاحقة مع مجلة "جي بي ريسينغ"، سُئِل هاكينن إن كان يشعر بأن تلك الحادثة قد أبطأت من سرعته على الحلبة.

حيث أجاب: "كلا، لا أعتقد أنني كنت لأمتلك سرعة أكبر، لكنني أعتقد أنني كنتُ لأواصل مسيرتي المهنية لوقت أطول".

وتابع: "لقد كان لتلك الحادثة تأثير عليّ. جعلتني أدرك أنه وعندما تحصل حادثة كهذه - وحصولها ممكن في أي وقت في الفورمولا واحد لأن رياضة السيارات خطرة - جعلتني أفكر، حالما أحرزت الفوز بلقب العالم ’همممم.. لا تجرّب حظك مرة أخرى!’".

فيلم "أبطال موتورسبورت" متوفر على منصة "موتورسبورت.تي في"، من كتابة وإخراج مانيش باندي، الذي كتب عدة سيناريو فيلم "سينا" الحائزة على العديد من الجوائز العالمية. الفيلم عبارة عن 111 دقيقة من اللقاءات والكلام بين أربعة أبطال في سباقات السيارات، يتكلمون فيها عن قصصهم وتاريخهم.

لمشاهدة الفيلم، قوموا بالاشتراك بمنصة "موتورسبورت.تي في" بدءاً من 4.99 دولاراً أمريكياً/4.50 يورو/3.99 جنيهاً أسترلينياً، في الشهر.