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فورمولا 1 / مقالة خاصة

أبطال موتورسبورت: ماسا يتحدث عن فرصته الكبيرة مع فيراري

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05-04-2020

ضمن فيلم مانيش باندي "أبطال موتورسبورت" المتوافر حاليًا على منصة "موتورسبورت.تي في"، يسرد أربعة أساطير في رياضة السيارات قصص نجاحهم، فشلهم، معاناتهم الشخصية والحوادث المهددة للحياة التي تعرضوا لها. واليوم ينتقل الحديث إلى فيليبي ماسا الذي يوضح كيف حصل على فرصته الكبيرة مع فيراري، والتي قادت في نهاية المطاف إلى الفورمولا واحد.

توّج ماسا مسيرته في الفورمولا واحد بـ 11 فوزًا، 41 منصّة تتويج، 16 قطب انطلاق أوّل، و15 مناسبة سجّل فيها أسرع لفّة في السباق. كما اقترب إلى حدود نقطة وحيدة من تحقيق بطولة العالم في 2008، والتي حرمه منها لويس هاميلتون ف اللفّة الأخيرة من السباق الختامي للبطولة في إنترلاغوس.

وخلال ذلك المقطع من الفيلم، يكشف ماسا عن كيفية بدء ارتباطه بفيراري، وكيف اضطرّ أن يُبقي ذلك سرًا عن الجميع بخلاف أقاربه المباشرين.

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حيث يحكي عن ذلك قائلًا: "فزت ببطولتي فورمولا رينو 2.0 الإيطالية والأوروبية في ذات العام. وحينها حاول الكثيرون إبرام عقد معي، ومن ثمّ قام ذلك الرجل بالترتيب لاجتماع لي في مارانيللو مع فيراري. لم أكن أعلم حينها أنّهم كانوا يشاهدون كل ما أقوم به، التجارب، القياس عن بُعد، التسابق، كل شيء".

وأضاف: "حينها قالوا «حسنًا، سنقوم الآن بإبرام عقدٍ معك كسائق ناشئ لدى فيراري - الأمر الذي لم يقوموا به من قبل - لكن لن يكون بوسعك إخبار أي أحد، يجب أن يكون ذلك سرًا». لذلك وقّعت العقد في ذلك الوقت مع فيراري لثماني سنوات ولم يكن بمقدوري إخبار أي أحد! فقط عائلتي. وكان ذلك صعبًا للغاية".

فيليبي ماسا، فيلم أبطال موتورسبورت

فيليبي ماسا، فيلم أبطال موتورسبورت

تصوير: صور موتورسبورت

وأكمل: "بعد ذلك قدت لصالح ساوبر، مع محرّكات فيراري، ومن ثمّ أتتني تلك المكالمة تقول بأنّ فيراري قد اتخذت قرارًا، واختاروني، لذا انتقلت للقيادة لصالح فيراري في 2006. وكان ذلك بمثابة الحلم الذي تحقق بالنسبة لي".

جديرٌ بالذكر أنّ باندي - الذي كتب فيلم سينا الذي حاز العديد من الجوائز - غزل بحرفية في ذلك الفيلم الممتد لـ 111 دقيقة روايات أبطالنا المتداخلة، حيث يسردون قصصهم عبر الذكريات والتعليقات المباشرة.

لمشاهدة الفيلم، قوموا بالاشتراك بمنصة "موتورسبورت.تي في" بدءاً من 4.99 دولاراً أمريكياً/4.50 يورو/3.99 جنيهاً أسترلينياً، في الشهر.

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