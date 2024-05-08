أبطال الفورمولا واحد يكرمون ذكرى ستيرلينغ موس في لندن

بين 2000 ضيف، من بينهم سائقون من جميع الفئات وأفراد العائلة والأصدقاء، إضافة إلى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل وكذلك الممثل الكوميدي الشهير روان أتكينسن، وكذلك بعض الناس المتابعين الذي حصلوا على تذكرة الدخول، تم إحياء ذكرى تكريم الراحل موس، الذي فارق الحياة شهر أبريل 2020.

كما تواجد ممثل عن العائلة الملكية، إضافة إلى خوان مانويل فانجيو، زميل موس السابق في مرسيدس، الذي جاء خصيصاً من الأرجنتين للتواجد.

وهذه هي الاحتفالية الأولى لتكريم ذكرى الراحل، خاصة وأنه توفي أثناء فترة الإغلاق التي حصلت عقب جائحة كورونا.

وألقى بعض الحضور كلمات حول الراحل، كما أن ابنه، إيليوت موس، قرأ بعض الرسائل الخاصة التي تلقاها من والده.

حيث جاء في إحداها: "تذكر أن كل شيء يستحقّ الإنجاز، يأتي بثمن".

ومع انتهاء المراسم، تم عرض مجموعة من أشهر سيارات موس للحضور، من بينها، سيارة مرسيدس-بنز 300 أس.آل.آر الأيقونية التي حمل معها الرقم 722 الشهير.

وفاز موس في 16 جولة خلال مسيرته في الفورمولا واحد لكنه وبطريقة ما لم يحقق أي لقب. وأكمل بمركز الوصافة 4 مرات ما بين موسمي 1955 و1961، واحتل المركز الثالث في 3 مواسم.

لكن مسيرته انتهت مبكراً بسبب حادثة في غوودوود خلال موسم 1962 دخل بعدها في غيبوبة لفترة شهر. ورغم استعادة لياقته الكاملة لاحقاً، لكنه شعر بأن مهاراته القيادية لم تعد لما كانت عليه قبل الحادثة، بالتالي قرر عدم العودة للسباقات.