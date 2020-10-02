أبرز نقاطٍ من إعلان هوندا مغادرتها الفورمولا واحد في 2021
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فاجأ الصانع الياباني هوندا الجميع بإعلانه وضع حدٍ لبرنامجه في الفورمولا واحد مع نهاية موسم 2021 من أجل التركيز على خططه المستقبليّة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
بعد ستّة أعوامٍ من عودتها إلى الفورمولا واحد منذ 2015، وبالرغم من تحقيقها لخمسة انتصارات بين 2019 و2020 حتّى الآن، قرّرت هوندا الانسحاب من الفورمولا واحد بنهاية العام المقبل.
وسنستعرض في ما يلي أبرز النقاط الواردة في إعلان هوندا:
- أعلمت هوندا فريق ريد بُل بأنها قد تغادر البطولة في شهر أغسطس، ولكنها توصّلت إلى القرار النهائي في شهر سبتمبر.
- عبّرت هوندا عن تقديرها للدعم الذي تلقته من فيا والفورمولا واحد والعديد من الأطراف في الرياضة منذ عودتها إلى البطولة.
- بالرغم من انسحابها، فإنّ هوندا ستقوم بتصنيع وحدة طاقة جديدة لموسم 2021 لضمان حصول ريد بُل وألفا تاوري على أفضل مستويات الأداء والسعي وراء المزيد من الانتصارات.
- يأتي انسحاب هوندا إلى سبب تركيزها على تكنولوجيات أكثر صديقة للبيئة وتعزيز مبادراتها المتعلّقة بالتوسّع في مجال وسائل النقل الكهربائيّة للمستقبل.
- هذا الانسحاب سيسمح لهوندا بنقل كامل الموارد التي كانت مخصصة لبرنامج الفورمولا واحد إلى تطوير جوانب وحدات طاقة المستقبل (البطاريات والمركبات العاملة بخلايا الوقود).
- ستستغلّ هوندا كلّ المعارف التي قامت بتحصيلها خلال السنوات الستّ الماضية في الفورمولا واحد في سعيها لبلوغ تكنولوجيا خالية من انبعاثات الكربون بحلول 2050.
- يرى الصانع الياباني أنّ صناعة السيارات تمرّ بفترة تحوّل عظيمة تأتي مرة كل 100 عام، لذلك يتمثّل هدفه الحالي بتحويل ثُلثَي إنتاجه إلى الأنظمة الكهربائية بحلول 2030.
- إنشاء هيكلة لقسم البحث والتطوير من أجل التركيز على التقنيات المستقبلية وذلك عبر إنشاء مركز جديد تحت مسمّى "التميز البحثي المبتكر، المحركات والطاقة".
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أبرز نقاطٍ من إعلان هوندا مغادرتها الفورمولا واحد في 2021
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