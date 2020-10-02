أبرز نقاطٍ من إعلان هوندا مغادرتها الفورمولا واحد في 2021

بعد ستّة أعوامٍ من عودتها إلى الفورمولا واحد منذ 2015، وبالرغم من تحقيقها لخمسة انتصارات بين 2019 و2020 حتّى الآن، قرّرت هوندا الانسحاب من الفورمولا واحد بنهاية العام المقبل.

وسنستعرض في ما يلي أبرز النقاط الواردة في إعلان هوندا: