أبرز الأرقام والإحصائيات من التجارب الشتوية الثانية في برشلونة
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انتهت التجارب الشتوية الثانية من حلبة برشلونة الإسبانية مع تسجيل فالتيري بوتاس للزمن الأسرع على الإطلاق خلال اليوم الأخير. ولكن ما هي أبرز الأرقام التي سُجّلت خلال الأيام الثلاثة؟
تمكّن بوتاس من تسجيل أسرع على الإطلاق خلال التجارب الشتوية الثانية، ولكنه لا يزال أبطأ من أسرع زمن مُسجّل الأسبوع الماضي خلال التجارب الشتوية الأولى.
إليكم أسرع الأزمنة المُسجّلة في هذه التجارب (معظمها كانت في اليوم الثالث)
|المركز
|السائق
|اليوم الأوّل
|اليوم الثاني
|اليوم الثالث
|1
|فالتيري بوتاس
|1:18.100
|1:17.985
|1:16.196
|2
|ماكس فيرشتابن
|1:17.347
|1:17.738
|1:16.269
|3
|دانيال ريكاردو
|1:18.214
|1:18.395
|1:16.276
|4
|شارل لوكلير
|1:18.244
|1:16.360
|5
|لويس هاميلتون
|1:17.562
|1:22.425
|1:16.410
|6
|إستيبان أوكون
|1:21.542
|1:18.013
|1:16.433
|7
|سيرجيو بيريز
|1:17.428
|1:16.634
|8
|كارلوس ساينز الإبن
|1:18.221
|1:16.820
|9
|سيباستيان فيتيل
|1:18.113
|1:16.841
|10
|جورج راسل
|1:18.535
|1:16.871
|11
|دانييل كفيات
|1:17.456
|1:16.914
|12
|روبرت كوبتسا
|1:16.942
|13
|رومان غروجان
|1:18.670
|1:17.037
|14
|بيير غاسلي
|1:17.540
|1:17.066
|15
|لانس سترول
|1:17.787
|1:17.118
|16
|نيكولا لاتيفي
|1:18.300
|1:17.313
|17
|كيمي رايكونن
|1:19.515
|1:17.415
|18
|كيفن ماغنوسن
|1:18.225
|1:17.495
|19
|أليكسندر ألبون
|1:17.550
|1:18.393
|1:17.803
|20
|لاندو نوريس
|1:18.826
|1:17.573
|21
|أنطونيو جيوفينازي
|1:19.670
السائقين الأكثر اجتيازًا للكيلومترات
|المركز
|السائق
|اللّفات
|كلم
|1
|شارل لوكلير
|261
|1214
|2
|سيرجيو بيريز
|238
|1107
|3
|سيباستيان فيتيل
|229
|1065
|4
|دانييل كفيات
|221
|1028
|5
|فالتيري بوتاس
|216
|1005
|6
|كارلوس ساينز الإبن
|209
|972
|7
|نيكولا لاتيفي
|208
|968
|8
|جورج راسل
|205
|954
|9
|رومان غروجان
|193
|898
|10
|لويس هاميلتون
|193
|898
|11
|إستيبان أوكون
|186
|865
|12
|دانيال ريكاردو
|177
|823
|13
|لانس سترول
|173
|805
|14
|لاندو نوريس
|170
|791
|15
|كيمي رايكونن
|166
|772
|16
|بيير غاسلي
|164
|763
|17
|ماكس فيرشتابن
|160
|744
|18
|أليسكندر ألبون
|149
|693
|19
|كيفن ماغنوسن
|140
|651
|20
|أنطونيو جيوفينازي
|92
|428
|21
|روبرت كوبتسا
|53
|246
الفرق الأكثر اجتيازًا للكيلومترات
|المركز
|الفريق
|اللّفات
|كلم
|1
|فيراري
|490
|2280
|2
|ويليامز
|413
|1922
|3
|ريسينغ بوينت
|411
|1913
|4
|مرسيدس
|409
|1903
|5
|ألفا توري
|385
|1792
|6
|مكلارين
|379
|1764
|7
|رينو
|363
|1689
|8
|هاس
|333
|1550
|9
|ألفا روميو
|311
|1447
|10
|ريد بُل
|309
|1438
المحركات الأكثر اجتيازًا للكيلومترات
|المركز
|المحرك
|اللّفات
|كلم
|1
|مرسيدس
|1233
|5739
|2
|فيراري
|1134
|5278
|3
|رينو
|742
|3454
|4
|هوندا
|694
|3230
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|التجارب الشتوية الثانية
|الكاتب
|خضر الراوي
أبرز الأرقام والإحصائيات من التجارب الشتوية الثانية في برشلونة
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