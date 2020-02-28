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فورمولا 1 / التجارب الشتوية الثانية / أخبار عاجلة

أبرز الأرقام والإحصائيات من التجارب الشتوية الثانية في برشلونة

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أبرز الأرقام والإحصائيات من التجارب الشتوية الثانية في برشلونة
من قبل:
, رئيس التحرير
28-02-2020

انتهت التجارب الشتوية الثانية من حلبة برشلونة الإسبانية مع تسجيل فالتيري بوتاس للزمن الأسرع على الإطلاق خلال اليوم الأخير. ولكن ما هي أبرز الأرقام التي سُجّلت خلال الأيام الثلاثة؟

تمكّن بوتاس من تسجيل أسرع على الإطلاق خلال التجارب الشتوية الثانية، ولكنه لا يزال أبطأ من أسرع زمن مُسجّل الأسبوع الماضي خلال التجارب الشتوية الأولى.

إليكم أسرع الأزمنة المُسجّلة في هذه التجارب (معظمها كانت في اليوم الثالث)

المركز السائق اليوم الأوّل اليوم الثاني اليوم الثالث
1 فالتيري بوتاس 1:18.100 1:17.985 1:16.196
2 ماكس فيرشتابن 1:17.347 1:17.738 1:16.269
3 دانيال ريكاردو 1:18.214 1:18.395 1:16.276
4 شارل لوكلير 1:18.244   1:16.360
5 لويس هاميلتون 1:17.562 1:22.425 1:16.410
6 إستيبان أوكون 1:21.542 1:18.013 1:16.433
7 سيرجيو بيريز 1:17.428   1:16.634
8 كارلوس ساينز الإبن 1:18.221   1:16.820
9 سيباستيان فيتيل 1:18.113 1:16.841  
10 جورج راسل 1:18.535   1:16.871
11 دانييل كفيات 1:17.456   1:16.914
12 روبرت كوبتسا 1:16.942    
13 رومان غروجان 1:18.670   1:17.037
14 بيير غاسلي 1:17.540 1:17.066  
15 لانس سترول 1:17.787 1:17.118  
16 نيكولا لاتيفي 1:18.300 1:17.313  
17 كيمي رايكونن 1:19.515   1:17.415
18 كيفن ماغنوسن   1:18.225 1:17.495
19 أليكسندر ألبون 1:17.550 1:18.393 1:17.803
20 لاندو نوريس 1:18.826 1:17.573  
21 أنطونيو جيوفينازي   1:19.670  

السائقين الأكثر اجتيازًا للكيلومترات

المركز السائق اللّفات كلم
1 شارل لوكلير 261 1214
2 سيرجيو بيريز 238 1107
3 سيباستيان فيتيل 229 1065
4 دانييل كفيات 221 1028
5 فالتيري بوتاس 216 1005
6 كارلوس ساينز الإبن 209 972
7 نيكولا لاتيفي 208 968
8 جورج راسل 205 954
9 رومان غروجان 193 898
10 لويس هاميلتون 193 898
11 إستيبان أوكون 186 865
12 دانيال ريكاردو 177 823
13 لانس سترول 173 805
14 لاندو نوريس 170 791
15 كيمي رايكونن 166 772
16 بيير غاسلي 164 763
17 ماكس فيرشتابن 160 744
18 أليسكندر ألبون 149 693
19 كيفن ماغنوسن 140 651
20 أنطونيو جيوفينازي 92 428
21 روبرت كوبتسا 53 246

الفرق الأكثر اجتيازًا للكيلومترات

المركز الفريق اللّفات كلم
1 فيراري 490 2280
2 ويليامز 413 1922
3 ريسينغ بوينت 411 1913
4 مرسيدس 409 1903
5 ألفا توري 385 1792
6 مكلارين 379 1764
7 رينو 363 1689
8 هاس 333 1550
9 ألفا روميو 311 1447
10 ريد بُل 309 1438

المحركات الأكثر اجتيازًا للكيلومترات

المركز المحرك اللّفات كلم
1 مرسيدس 1233 5739
2 فيراري 1134 5278
3 رينو 742 3454
4 هوندا 694 3230
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الحدث التجارب الشتوية الثانية
الكاتب خضر الراوي

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