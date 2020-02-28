أبرز الأرقام والإحصائيات من التجارب الشتوية الثانية في برشلونة

تمكّن بوتاس من تسجيل أسرع على الإطلاق خلال التجارب الشتوية الثانية، ولكنه لا يزال أبطأ من أسرع زمن مُسجّل الأسبوع الماضي خلال التجارب الشتوية الأولى.

إليكم أسرع الأزمنة المُسجّلة في هذه التجارب (معظمها كانت في اليوم الثالث)

المركز السائق اليوم الأوّل اليوم الثاني اليوم الثالث 1 فالتيري بوتاس 1:18.100 1:17.985 1:16.196 2 ماكس فيرشتابن 1:17.347 1:17.738 1:16.269 3 دانيال ريكاردو 1:18.214 1:18.395 1:16.276 4 شارل لوكلير 1:18.244 1:16.360 5 لويس هاميلتون 1:17.562 1:22.425 1:16.410 6 إستيبان أوكون 1:21.542 1:18.013 1:16.433 7 سيرجيو بيريز 1:17.428 1:16.634 8 كارلوس ساينز الإبن 1:18.221 1:16.820 9 سيباستيان فيتيل 1:18.113 1:16.841 10 جورج راسل 1:18.535 1:16.871 11 دانييل كفيات 1:17.456 1:16.914 12 روبرت كوبتسا 1:16.942 13 رومان غروجان 1:18.670 1:17.037 14 بيير غاسلي 1:17.540 1:17.066 15 لانس سترول 1:17.787 1:17.118 16 نيكولا لاتيفي 1:18.300 1:17.313 17 كيمي رايكونن 1:19.515 1:17.415 18 كيفن ماغنوسن 1:18.225 1:17.495 19 أليكسندر ألبون 1:17.550 1:18.393 1:17.803 20 لاندو نوريس 1:18.826 1:17.573 21 أنطونيو جيوفينازي 1:19.670

السائقين الأكثر اجتيازًا للكيلومترات

المركز السائق اللّفات كلم 1 شارل لوكلير 261 1214 2 سيرجيو بيريز 238 1107 3 سيباستيان فيتيل 229 1065 4 دانييل كفيات 221 1028 5 فالتيري بوتاس 216 1005 6 كارلوس ساينز الإبن 209 972 7 نيكولا لاتيفي 208 968 8 جورج راسل 205 954 9 رومان غروجان 193 898 10 لويس هاميلتون 193 898 11 إستيبان أوكون 186 865 12 دانيال ريكاردو 177 823 13 لانس سترول 173 805 14 لاندو نوريس 170 791 15 كيمي رايكونن 166 772 16 بيير غاسلي 164 763 17 ماكس فيرشتابن 160 744 18 أليسكندر ألبون 149 693 19 كيفن ماغنوسن 140 651 20 أنطونيو جيوفينازي 92 428 21 روبرت كوبتسا 53 246

الفرق الأكثر اجتيازًا للكيلومترات

المركز الفريق اللّفات كلم 1 فيراري 490 2280 2 ويليامز 413 1922 3 ريسينغ بوينت 411 1913 4 مرسيدس 409 1903 5 ألفا توري 385 1792 6 مكلارين 379 1764 7 رينو 363 1689 8 هاس 333 1550 9 ألفا روميو 311 1447 10 ريد بُل 309 1438

المحركات الأكثر اجتيازًا للكيلومترات