أبرز الأرقام من تجارب برشلونة الشتويّة 2022
حصلت فرق بطولة العالم للفورمولا واحد على فرصتها الأولى لاختبار سياراتها الجديدة على حلبة برشلونة الإسبانيّة واكتشاف ما سيكون عليه أداء المقاتلات الجديدة المبنيّة وفق قوانين المؤثّرات الأرضيّة.
اختارت الفورمولا واحد وصف هذه التجارب الأولى بـ "الشيكداون" أو التجارب الأوليّة كفرصة أولى للفرق للتحقّق من عمل الأنظمة واكتشاف أيّة مشاكل ليتمّ تصحيحها قبل انطلاق الموسم فعليًا.
نتيجة لذلك تمّ التركيز على قطع أكبر عددٍ من اللفّات من أجل إكمال الاختبارات الانسيابيّة من جهة، خاصة في ظلّ الحاجة لجمع البيانات قدر الإمكان مع دخول البطولة الحقبة الجديدة من القوانين التقنيّة المتمحورة حول توليد أغلب الارتكازيّة من أنفاق "فانتوري" أسفل الأرضيّة بغرض تعزيز قدرة السيارات على السير خلف بعضها البعض وتحسين العرض المقدّم على الحلبة.
كما أنّ هذا الموسم وفّر الفرصة الأخيرة للمصنّعين الأربعة لاعتماد أيّة تحديثات على وحدات طاقتهم قبل تجميد تطويرها حتّى 2026 عند اعتماد صيغة وحدات الطاقة الجديدة آنذاك.
وتم تكريس الساعات الأولى من كلّ يومٍ من الأيّام الثلاثة في أعمال الاختبارات الانسيابيّة من خلال أنظمة الاستشعار والطلاء الانسيابيّ عندما تكون الأجواء باردة، قبل التركيز على بقيّة البرامج.
وسرعان ما اتّضح منذ البداية أنّ فريق فيراري تمتّع بالموثوقيّة الأعلى بين مختلف الفرق، حيث كان الأكثر دورانًا على الحلبة بما رصيده 439 لفّة على مدار الأيّام الثلاثة، وكان الوحيد القادر على تجاوز مسافة الـ 2000 كلم.
وبعد مواجهتها لبعض المتاعب في أوّل يومين، تمكّنت مرسيدس من التعويض في اليوم الأخير عبر إكمال أكثر من 150 لفّة لترفع رصيدها إلى 393 لفّة.
في المقابل عانى فريقا ألفا روميو وهاس على وجه الخصوص بشكلٍ لافت، وفي حالة الأوّل فإنّ ذلك أُرجع بالأساس إلى مشاكله المفرطة مع ظاهرة الارتداد التي كانت الموضوع الأبرز في هذه التجارب وهو ما تسبّب في مشاكل متكرّرة في الأرضيّة تركت سيارة "سي42" في المرآب في معظم الأوقات، قبل أن يتحسّن الوضع في اليوم الختامي.
أمّا فريق هاس فقد واجه مشاكل متفرّقة بين مضخّة الوقود وعددٍ من المشاكل الأخرى التي تسبّبت تذيّله الترتيب برصيد 160 لفّة فقط على مدار الأيّام الثلاثة.
|الفريق
|عدد اللفّات
|عدد الكيلومترات
|1
|فيراري
|439
|2052
|2
|مرسيدس
|393
|1837
|3
|مكلارين
|367
|1715
|4
|ريد بُل
|358
|1673
|5
|ويليامز
|347
|1622
|6
|ألفا تاوري
|308
|1439
|7
|أستون مارتن
|296
|1383
|8
|ألبين
|266
|1243
|9
|ألفا روميو
|175
|818
|10
|هاس
|160
|748
وبالنظر إلى التغييرات الأخرى التي طرأت على قوانين المحرّكات، خاصة اعتماد وقود "إي10" وما ترتّب عن ذلك من أعمال تطوير مكثّفة من قبل المصنّعين الأربعة، فقد كان من الضروري قطع أقصى مسافات ممكنة من قبل الفرق المصنعيّة وزبائنها للتحقّق من الموثوقيّة.
وفي حالة رينو فقد قامت بتغيير هندسة محرّكها بالكامل عبر فصل التوربينة والشاحن. وبالتالي فقد احتاج فريق ألبين لإكمال أكبر عددٍ ممكن من اللفّات للتحقّق من الموثوقيّة في ظلّ عدم وجود أيّ فريقٍ زبونٍ آخر للصانع الفرنسي لجمع بيانات إضافيّة.
شارل لوكلير، فيراري
تصوير: أليسيو مورغيز
بدورها أشارت مرسيدس إلى أنّه لم يسبق لها العمل بهذا القدر على وحدة طاقتها خلال الفترة الشتويّة طوال الحقبة الهجينة الحاليّة، لكنّها تتمتّع بالأفضليّة بالنظر إلى تزويدها لفريقها المصنعيّ وثلاثة فرقٍ زبونة وبالتالي كانت محرّكات مرسيدس الأكثر قطعًا للمسافات برصيد 1403 لفّة، أو ما يُعادل 6559 كلم.
وتلتها فيراري برصيد 774 لفّة بين فرق فيراري وألفا روميو وهاس، حيث يتّضح أنّ أغلب تلك اللفّات من نصيب فريق فيراري في ظلّ مشاكل زبونتيه.
أمّا وحدات طاقة هوندا فقد أكملت 666 لفّة بين فريقَي ريد بُل وألفا تاوري، بينما أكملت رينو 266 لفّة.
|المحرّك
|عدد اللفّات
|عدد الكيلومترات
|1
|مرسيدس
|1403
|6559
|2
|فيراري
|774
|3618
|3
|ريد بُل
|666
|3113
|4
|رينو
|266
|1243
على صعيد السائقين فإنّ كارلوس ساينز الإبن كان السائق الأكثر نشاطًا برصيد 236 لفّة، حيث تمكّن ستّة سائقين في المجمل من إكمال أكثر من 200 لفّة على مدار الأيّام الثلاثة.
في المقابل لم تعرف بداية فالتيري بوتاس مع فريقه الجديد ألفا روميو انطلاقة جيّدة، حيث اقتصر على 54 لفّة فقط وهو الرصيد الأقلّ بين جميع السائقين الـ 20 الرئيسيين لهذا الموسم، وهو ما يزيد من أهميّة تجارب البحرين بالنسبة إليه للتعوّد على سيارة فريقه الجديدة.
في المقابل كان سائقا هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين الوحيدين الآخرين الذين لم يُكملا أكثر من 100 لفّة في هذه التجارب.
|السائق
|عدد اللفّات
|عدد الكيلومترات
|1
|كارلوس ساينز الإبن
|236
|1103
|2
|دانيال ريكاردو
|212
|991
|3
|جورج راسل
|209
|977
|4
|أليكسندر ألبون
|207
|967
|5
|ماكس فيرشتابن
|206
|963
|6
|شارل لوكلير
|203
|949
|7
|بيير غاسلي
|187
|874
|8
|لويس هاميلتون
|184
|860
|9
|سيباستيان فيتيل
|174
|813
|10
|لاندو نوريس
|155
|724
|11
|سيرجيو بيريز
|152
|710
|12
|فرناندو ألونسو
|141
|659
|13
|نيكولاس لاتيفي
|140
|654
|14
|إستيبان أوكون
|125
|584
|15
|لانس سترول
|122
|570
|16
|يوكي تسونودا
|121
|565
|17
|غوانيو دجو
|112
|523
|18
|ميك شوماخر
|89
|416
|19
|نيكيتا مازيبين
|71
|331
|20
|فالتيري بوتاس
|54
|252
|21
|روبرت كوبتسا
|9
|42
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