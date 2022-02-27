أبرز الأرقام من تجارب برشلونة الشتويّة 2022

اختارت الفورمولا واحد وصف هذه التجارب الأولى بـ "الشيكداون" أو التجارب الأوليّة كفرصة أولى للفرق للتحقّق من عمل الأنظمة واكتشاف أيّة مشاكل ليتمّ تصحيحها قبل انطلاق الموسم فعليًا.

نتيجة لذلك تمّ التركيز على قطع أكبر عددٍ من اللفّات من أجل إكمال الاختبارات الانسيابيّة من جهة، خاصة في ظلّ الحاجة لجمع البيانات قدر الإمكان مع دخول البطولة الحقبة الجديدة من القوانين التقنيّة المتمحورة حول توليد أغلب الارتكازيّة من أنفاق "فانتوري" أسفل الأرضيّة بغرض تعزيز قدرة السيارات على السير خلف بعضها البعض وتحسين العرض المقدّم على الحلبة.

كما أنّ هذا الموسم وفّر الفرصة الأخيرة للمصنّعين الأربعة لاعتماد أيّة تحديثات على وحدات طاقتهم قبل تجميد تطويرها حتّى 2026 عند اعتماد صيغة وحدات الطاقة الجديدة آنذاك.

وتم تكريس الساعات الأولى من كلّ يومٍ من الأيّام الثلاثة في أعمال الاختبارات الانسيابيّة من خلال أنظمة الاستشعار والطلاء الانسيابيّ عندما تكون الأجواء باردة، قبل التركيز على بقيّة البرامج.

وسرعان ما اتّضح منذ البداية أنّ فريق فيراري تمتّع بالموثوقيّة الأعلى بين مختلف الفرق، حيث كان الأكثر دورانًا على الحلبة بما رصيده 439 لفّة على مدار الأيّام الثلاثة، وكان الوحيد القادر على تجاوز مسافة الـ 2000 كلم.

وبعد مواجهتها لبعض المتاعب في أوّل يومين، تمكّنت مرسيدس من التعويض في اليوم الأخير عبر إكمال أكثر من 150 لفّة لترفع رصيدها إلى 393 لفّة.

في المقابل عانى فريقا ألفا روميو وهاس على وجه الخصوص بشكلٍ لافت، وفي حالة الأوّل فإنّ ذلك أُرجع بالأساس إلى مشاكله المفرطة مع ظاهرة الارتداد التي كانت الموضوع الأبرز في هذه التجارب وهو ما تسبّب في مشاكل متكرّرة في الأرضيّة تركت سيارة "سي42" في المرآب في معظم الأوقات، قبل أن يتحسّن الوضع في اليوم الختامي.

أمّا فريق هاس فقد واجه مشاكل متفرّقة بين مضخّة الوقود وعددٍ من المشاكل الأخرى التي تسبّبت تذيّله الترتيب برصيد 160 لفّة فقط على مدار الأيّام الثلاثة.

الفريق عدد اللفّات عدد الكيلومترات 1 فيراري 439 2052 2 مرسيدس 393 1837 3 مكلارين 367 1715 4 ريد بُل 358 1673 5 ويليامز 347 1622 6 ألفا تاوري 308 1439 7 أستون مارتن 296 1383 8 ألبين 266 1243 9 ألفا روميو 175 818 10 هاس 160 748

وبالنظر إلى التغييرات الأخرى التي طرأت على قوانين المحرّكات، خاصة اعتماد وقود "إي10" وما ترتّب عن ذلك من أعمال تطوير مكثّفة من قبل المصنّعين الأربعة، فقد كان من الضروري قطع أقصى مسافات ممكنة من قبل الفرق المصنعيّة وزبائنها للتحقّق من الموثوقيّة.

وفي حالة رينو فقد قامت بتغيير هندسة محرّكها بالكامل عبر فصل التوربينة والشاحن. وبالتالي فقد احتاج فريق ألبين لإكمال أكبر عددٍ ممكن من اللفّات للتحقّق من الموثوقيّة في ظلّ عدم وجود أيّ فريقٍ زبونٍ آخر للصانع الفرنسي لجمع بيانات إضافيّة.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: أليسيو مورغيز

بدورها أشارت مرسيدس إلى أنّه لم يسبق لها العمل بهذا القدر على وحدة طاقتها خلال الفترة الشتويّة طوال الحقبة الهجينة الحاليّة، لكنّها تتمتّع بالأفضليّة بالنظر إلى تزويدها لفريقها المصنعيّ وثلاثة فرقٍ زبونة وبالتالي كانت محرّكات مرسيدس الأكثر قطعًا للمسافات برصيد 1403 لفّة، أو ما يُعادل 6559 كلم.

وتلتها فيراري برصيد 774 لفّة بين فرق فيراري وألفا روميو وهاس، حيث يتّضح أنّ أغلب تلك اللفّات من نصيب فريق فيراري في ظلّ مشاكل زبونتيه.

أمّا وحدات طاقة هوندا فقد أكملت 666 لفّة بين فريقَي ريد بُل وألفا تاوري، بينما أكملت رينو 266 لفّة.

المحرّك عدد اللفّات عدد الكيلومترات 1 مرسيدس 1403 6559 2 فيراري 774 3618 3 ريد بُل 666 3113 4 رينو 266 1243

على صعيد السائقين فإنّ كارلوس ساينز الإبن كان السائق الأكثر نشاطًا برصيد 236 لفّة، حيث تمكّن ستّة سائقين في المجمل من إكمال أكثر من 200 لفّة على مدار الأيّام الثلاثة.

في المقابل لم تعرف بداية فالتيري بوتاس مع فريقه الجديد ألفا روميو انطلاقة جيّدة، حيث اقتصر على 54 لفّة فقط وهو الرصيد الأقلّ بين جميع السائقين الـ 20 الرئيسيين لهذا الموسم، وهو ما يزيد من أهميّة تجارب البحرين بالنسبة إليه للتعوّد على سيارة فريقه الجديدة.

في المقابل كان سائقا هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين الوحيدين الآخرين الذين لم يُكملا أكثر من 100 لفّة في هذه التجارب.

السائق عدد اللفّات عدد الكيلومترات 1 كارلوس ساينز الإبن 236 1103 2 دانيال ريكاردو 212 991 3 جورج راسل 209 977 4 أليكسندر ألبون 207 967 5 ماكس فيرشتابن 206 963 6 شارل لوكلير 203 949 7 بيير غاسلي 187 874 8 لويس هاميلتون 184 860 9 سيباستيان فيتيل 174 813 10 لاندو نوريس 155 724 11 سيرجيو بيريز 152 710 12 فرناندو ألونسو 141 659 13 نيكولاس لاتيفي 140 654 14 إستيبان أوكون 125 584 15 لانس سترول 122 570 16 يوكي تسونودا 121 565 17 غوانيو دجو 112 523 18 ميك شوماخر 89 416 19 نيكيتا مازيبين 71 331 20 فالتيري بوتاس 54 252 21 روبرت كوبتسا 9 42