"آي ام جي" ستُعزّز ارتباطها بفريق مرسيدس للفورمولا واحد في 2021

كجزء من استراتيجيّة دوليّة جديدة كشفت عنها مرسيدس للمستثمرين اليوم الثلاثاء، أوضح الصانع الألماني التزامه بالكامل بالتحرّك نحو التكنولوجيا الكهربائيّة.

وسيتضمّن ذلك طيفًا جديدًا من السيارات الكهربائيّة ودفعًا خاصًا من خلال علاماتها الفرعيّة، بما في ذلك علامات مايباخ، جي، إي.كيو، وآي.ام.جي.

ومع تركيز الأخيرة على الأداء العالي ضمن منتجات مرسيدس، فقد تمّ الإعلان عن خطط لتحسين ارتباطات علامة "آي.ام.جي" بفريق الفورمولا واحد.

إذ هناك بالفعل مشروع سيارة "بروجكت وان" للطرقات، والتي تمّ تزويدها بمحرّك هجين من الفورمولا واحد وسيتمّ إطلاقها العام المقبل، لكنّ الخطط الجديد تشهد توسيعًا للارتباطات يتجاوز ذلك.

إذ يُتفهّم بأنّه ستكون هناك ارتباطات تسويقيّة وثيقة أكثر بين فريق الفورمولا واحد وعلامة "آي.ام.جي"، وتوسيع للتعاون على صعيد نقل التكنولوجيا من سيارات التسابق إلى سيارات الطرقات، إلى جانب حضورٍ أوسع على كسوة سيارة الفريق.

ذلك يعني أنّ شعارات "آي.ام.جي" سيكون لها حضورٌ أكبر على سيارات الفورمولا واحد بالمقارنة مع الوضع الحالي.

وبحديثه خلال اتّصالٍ مع المستثمرين اليوم الثلاثاء، قال أولا كالينيوس الرئيس التنفيذيّ لمرسيدس: "سنستخدم تطوّر التكنولوجيا في الفورمولا واحد لوحدات الطاقة الهجينة ذات الأداء العالي، وسننتقل إلى تكنولوجيا أخرى مثيرة في المستقبل، وسنضعها في سيارات آي.ام.جي الخاصة بنا".

وأكمل: "نحن ننقل وحدة طاقة الفورمولا واحد إلى سيارة طرقات من خلال نموذج بروجكت وان. لذا من الطبيعي بالنسبة إلينا استغلال الفورمولا واحد أكثر لصالح آي.ام.جي بالتقدّم إلى الأمام".

وفي حين أنّ التحدّيات التي يُواجهها مصنّعو السيارات بالانتقال إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائيّة دفعت هوندا إلى وضع حدٍ لبرنامجها في الفورمولا واحد بنهاية العام المقبل، أوضحت مرسيدس في المقابل أنّها ترى قيمة الفورمولا واحد والتحدّي التقنيّ على أنّهما عاملان مهمّان لمستقبلها.

وإلى جانب زيادة الروابط بين "آي.ام.جي" والفورمولا واحد، ستستغلّ مرسيدس بنيتها التحتيّة الحاليّة الخاصة بالفورمولا واحد من أجل دفع تكنولوجيا سيارات الطرقات إلى مستوى أعلى.

وكجزء ممّا يتمّ تسميته الآن ببرنامج تكنولوجيا "فيجن إي.كيو.اكس.اكس"، ترغب مرسيدس بتصنيع سيارة كهربائيّة ذات مدى ضخم على صعيد المسافة التي يُمكنها قطعها بشحنٍ كامل يفوق ما تقدر عليه البطاريات الحاليّة. وأُوكلت مهمّة المساعدة في ذلك إلى مجموعة عملٍ خاصة في شتوتغارت ستستعين بأخصائيي مرسيدس في الفورمولا واحد من قسم المحرّكات عالية الأداء في بريكسوورث.