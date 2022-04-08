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آودي وبورشه تتمهلان في قرارهما النهائي بشأن دخول ساحة الفورمولا واحد

أبدت آودي وبورشه رغبتهما التمهّل لبعد الإعلان عن قوانين المحرك لموسم 2026 قبل الالتزام بخوض غمار الفورمولا واحد.

آودي وبورشه تتمهلان في قرارهما النهائي بشأن دخول ساحة الفورمولا واحد

بعد أشهر من التكهنات التي تشير باحتمالية انضمام الشركتين للفورمولا واحد، تمّ إصدار بيان مقتضب يوم أمس الخميس بعد اجتماع لمجلس الإدارة وضّح بشكل رسمي خارطة طريق للمرحلة المُقبلة.

وبينما لم يكن هنالك تأكيد رسمي بأنه قد تمّ منح الضوء الأخضر النهائي لدخول الرياضة، كما كان متوقعًا، فقد تمّ إيضاح أن كلًا من آودي وبورشه سيحصلان على الأرجح على شارة الانطلاق بمجرد الإعلان عن قوانين المحرك النهائية لموسم 2026 من قِبَل "فيا".

وأوضحت الشركتان بأن صيغة المحرك الجديدة التي ستدخل حيّز التطبيق في ذلك الموعد ستكون فعّالة من حيث التكلفة، وستتخلص من التقنيات المعقّدة مثل نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام.جي.يو-اتش".

وضمن بيان مقتضب صدر بعد اجتماع أمس، تمّ تأكيد أن آودي وبورشه قد ناقشتا خطط "دخول محتمل لساحة الفورمولا واحد".

وجاء في البيان: "هذا يمنح شركتنا الفرصة لإظهار التقدّم التكنولوجي الذي تتمتع به ضمن الفئة العُليا لرياضة السيارات بدءًا من 2026".

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وأضاف: "لم نتّخذ قرارًا بعد حيث أننا حاليًا ضمن مرحلة التقييم النهائية، كما أن القوانين الجديدة لموسم 2026 والمواسم التالية ليست متاحة بعد. وتلك القوانين ستضمن تغييرات واسعة لجعل الرياضة أكثر استدامة، وهو الأمر الضروري لدخول آودي المحتمل إلى الرياضة".

وتابع: "آودي سبورت تناقش تلك المسائل مباشرة مع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا). سيتم الإعلان عن قرارنا بمجرد أن يتم اتّخاذه".

وبينما ليس هنالك بعد قرار رسمي بخوض غمار الرياضة، لكن من المعلوم بأن خطط بورشه وآودي في مرحلة متقدمة للغاية في ذلك الشأن.

ومن جانب بورشه، فمن المؤكّد تقريبًا بأنها ستدخل في شراكة مع ريد بُل بدءًا من 2026، فيما لا تحظى آودي بعد بخطط قوية فيما يتعلق بشراكتها في الرياضة، حيث تم ربطها بشكل كبير بشراكة محتملة مع مكلارين، لكن تلك التكهنات بدأت تختفي في ظل رغبة الصانع الألماني في امتلاك فريق عوضًا عن أن يكون مجرد مزود محركات.

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