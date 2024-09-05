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آودي مهتمة بـ "5 أسماء" على مقعدها الآخر لموسم 2025

كشف بينوتو بأن ساوبر تفاضل بين 5 مرشّحين لشغل مقعدها الآخر في الفورمولا 1 لموسم 2025.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
كيمي رايكونن وماتيا بينوتو

كيمي رايكونن وماتيا بينوتو

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

صرّح ماتيا بينوتو - مدير العمليات والمدير التقنى لدى ساوبر التي ستتحول إلى فريق آودي المصنعي بدءًا من 2026 – بأن الصانع الألماني يقيّم 5 خيارات حالية ليجاور أحدها نيكو هلكنبرغ في الموسم المُقبل.

ما تزال ساوبر أحد فريقين في الفورمولا 1 لم يحسما تشكيلتيهما بعد لموسم 2025.

ومن المعلوم بأن فالتيري بوتاس السائق الحالي هو الأقرب لحسم صفقة البقاء مع الفريق، لكن هنالك سائقين آخرين ينافسون كذلك على هذا المقعد.

إذ وبخلاف بوتاس وجو غوانيو السائقين الحاليين، فإن ساوبر مهتمة كذلك بميك شوماخر، ثيو بورشير وغابريللي بورتوليتو.

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وهي الأسماء التي أكّدها بينوتو خلال تصريحاته عن المسألة مع سكاي الألمانية قائلًا: "أعرف ميك شوماخر جيدًا منذ أيام تواجده مع أكاديمية فيراري وأعلم مدى قوته كسائق سباقات. إنه ضمن قائمتنا، على غرار آخرين".

وأضاف: "من السائقين الآخرين ضمن هذه القائمة؟ حسنًا، لدينا ثيو بورشير سائقنا الاحتياطي. إنه بالفعل جزء من الفريق ولا شك بأنه ضمن خياراتنا".

وتابع: "يقدم غابريللي بورتوليتو أداءًا جيدًا للغاية في الفورمولا 2، كما أظهر بأنه موهوب جدًا، إذ أننا نتابع تأدياتها عن كثب كذلك".

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