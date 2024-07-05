آودي لن تتخلّى عن شرط التزامٍ طويل الأمد من سائق فورمولا 1

مع تقلّص عدد المقاعد المتاحة في فرص النصف الثاني من الترتيب، فإنّ التضارب بين رغبة السائقين في الحصول على مرونة وسعي الفرق على التزامٍ طويل الأمد برز أكثر في الواجهة.

ويبقى كارلوس ساينز العائق في سوق السائقين الحاليّ، حيث تعقّد قراره بين ساوبر/آودي وويليامز عبر عرضٍ في الساعة الأخيرة من قبل ألبين ومستشارها الجديد فلافيو برياتوري. ودفع ذلك ساينز إلى طلب تأخير، وهو ما لم تُرحّب به ويليامز كثيرًا.

ويتواجد ساينز في سوق السائقين رفقة الفائزين السابقين الآخرين إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس اللذين يسعيان وراء مقاعد آودي، وويليامز، وألبين وهاس. كما يأمل جو غوانيو زميل بوتاس الحالي في أن يفتح له قرار ساينز مقعدًا، بالرغم من أنّه يبدو أنّ أحد السائقين المهدّدين في الوقت الحاضر.

كنع مع سعي آودي، وويليامز وألبين وراء الولاء والالتزام طويل الأمد في ظلّ عمل كلٍ منها بجدٍ لقب تأخّرها الحالي، فإنّ السائقين الذين يقبلون بالتزامٍ طويل الأمد أصبحوا جذّابين أكثر من ساينز.

ويُعدّ ذلك أكثر أهميّة بالنسبة لآودي، حيث تعلم أنّها قد لن تبدأ رحلتها في الفورمولا 1 كفريقٍ مصنعي بأداء قويّة في 2026، لذا ستحتاج لعقليّة صبورة من أيٍ كان من سيُجاور نيكو هلكنبرغ.

وقال أليساندرو ألوني برافي ممثّل فريق ساوبر: "لو كان وضعًا سهلًا للجميع، لكنّا قد أكملنا سوق السائقين منذ يناير الماضي".

وأضاف: "من جانب السائقين، فإنّ الجميع يودّ رؤية ما سيحدث في 2026، أمّا الفرق فهي تريد تأمين استقرارها على المدى الطويل وعدم تغيير السائقين".

وأكمل: "دائمًا ما قلنا أنّنا نريد بدء موسم 2025 مع تشكيلة سائقين ستكون تشكيلة الفريق المصنعي لآودي. لا نريد التغيير بعد عامٍ واحد. ذلك مهمٌ بالنسبة إلينا".

وأردف: "وضعنا ذلك على الطاولة وقلنا ما نريده وما نقوم به لبلوغ هدفنا. بالطبع ستكون هناك رحلة مشتركة يجب خوضها معًا".

وواصل شرحه بالقول: "نحتاج لأن نكون سعداء بخوض هذه الرحلة، بحلوها ومرّها، خاصة في الفترة الأولى، لكن لا يجب على أيّ أحدٍ التقليل من شأن تأثير آودي على الفورمولا 1 في 2026".

وبالنسبة لسائقٍ كبوتاس، الذي يحرص على تأمين مستقبله طويل الأمد في أقرب وقتٍ ممكن، فإنّ تلك الأرضيّة المشتركة قد تُساعد في تأمين مقعده مع آودي أو غيرها، حتّى لو لم يكن على رأس أيّ قائمة.

وقال الفنلندي: "آمل ذلك. أكّدت في كلّ محادثاتي أنّني أريد أهدافًا واضحة للأعوام المقبلة، مشروعًا واضحًا يُمكنني أن أكون جزءًا منه وأن نعمل فيه معًا".

وأردف: "أنا جاهزٌ للالتزام وأولويّات مرتّبتة. آمل أن يضعني ذلك في موقعٍ قوي".