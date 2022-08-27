آودي قد تشتري أول حصة من ساوبر مع بداية 2023

أكدت آودي على هامش جائزة بلجيكا الكبرى أنها ستدخل الفورمولا واحد كمزود للمحركات بدءاً من الحقبة الجديدة في 2026.

ويبدو أن آودي قد استقرت على ساوبر - التي تشغّل حالياً فريق ألفا روميو - كشريك، لكن مدراء العلامة الألمانية لم يتكلموا عن القرارات النهائية بعد.

وفقاً لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإنّ أول 25 بالمئة من أسهم ساوبر سيتم الاستحواذ عليها من قبل آودي مع بداية 2023. بينما سيتم الاستحواذ على 50 بالمئة أخرى بشكل تدريجي قبيل مشاركة آودي الفعلية في 2026، ما يترك لمالك ساوبر، فين راوزينغ، نسبة 25 بالمئة من الأسهم.

فالتيري بوتاس، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

وعلى ضوء إعلان آودي دخولها الفورمولا واحد، صدر بيان من ألفا روميو يؤكد إنهاء الشراكة مع ساوبر بنهاية الموسم الجاري، في إشارة إلى الصفقة الجديدة المتوقعة.

وهذا يتوافق مع التكهنات بأن أولى عمليات الاستحواذ ستتم مع بداية العام الجديد.

وخروج ألفا روميو سيعني تغييراً في اسم الفريق الذي تديره ساوبر، والذي شارك تحت اسم ألفا روميو منذ موسم 2019.

وقد نشهد مشاركة الفريق تحت اسم ساوبر، كما حصل بين 2010 و2018، أو قد نشهد وضعاً مماثلاً حين أبقت بينيتون على اسمها لموسمي 2000 و2001، بالرغم من استحواذ رينو.

الشراكة مع ساوبر تعني تحوله لفريق مصنعيّ بدءاً من 2026، وذلك بعد أن نفى المصنّع الألماني الدخول بفريق جديد بالكامل. حيث صرّح ماركوس ديوزمان رئيس مجلس إدارة آودي يوم الجمعة بأن "بدء عملية التطوير أفضل بكثير عندما تمتلك سيارة موجودة بالفعل"، وهذه إشارة إلى الرغبة بالشراكة مع فريق موجود.