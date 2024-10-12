جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

آودي: شوماخر ضمن دائرة المرشّحين للمقعد الثاني في ساوبر لموسم 2025

يبدو أنّ فرص ميك شوماخر في العودة إلى الفورمولا 1 ليست معدومة، وذلك بعد أن قال القائمون على آودي أنّه على رادار الفريق.

تم التحديث:
ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لمرسيدس

ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لمرسيدس

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

برز شوماخر كأحدث المرشّحين للمقعد الثاني في فريق ساوبر المملوك من قبل آودي ضمن ما قد تكون فرصته الأخيرة للعودة إلى الفئة الملكة.

وكان الألماني قد لعب دور السائق الاحتياطي لمرسيدس في الموسمين الأخيرين، وذلك بعد أن فقد مقعده في صفوف فريق هاس بنهاية موسم 2022.

وأمل بعد ذلك في خطف المقعد الأخير في ألبين للعام المقبل، وذلك بعد أن تسابق لصالح الصانع الفرنسي في بطولة العالم للتحمّل، لكنّ الفريق اختار ترقية جاك دوهان.

ومع تبخّر تلك الفرصة، فقد بدا شوماخر متّجهًا لتجاوز أيّ آمالٍ بالعودة إلى الفورمولا 1، لكن تمّ الكشف الآن عن أنّ ماتيا بينوتو مدير فريق آودي وضعه على راداره لموسم 2025.

ولا يزال الفريق المملوك من قبل آودي يبحث عن زميلٍ لنيكو هلكنبرغ، وبدا أنّ خياراته تقلّصت إلى الحفاظ على فالتيري بوتاس أو التعاقد مع غابرييل بورتوليتو وصيف الفورمولا 2.

وبحديثه ضمن حوارٍ مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطاليّة، قال بينوتو أنّ الفريق لم يُقرّر بعد، ولا يشعر بأنّه في حاجة لاتّخاذ قرار سريع.

وقال: "يُمكننا استغلال رفاهة عدم التسرّع، كون كلّ الفرق الأخرى قد اختارت تشكيلاتها بالفعل".

وأضاف: "لدينا خياران أساسيان: من جهة لدينا الخبرة لتسمح لنا بالنموّ، ومن جهة أخرى سائقٌ يافعٌ شاب يُمكنه مرافقتها على الدرب نحو المقدّمة".

وعندما سُئل عن شوماخر تحديدًا، الذي يعرفه بينوتو من أيّامه مع فيراري، قال الإيطالي: "نحن نقيّمه بالتأكيد".

وأضاف: "قابلته وتحدّثت إليه. أعرفه منذ وقتٍ طويل منذ أن كان في أكاديميّة فيراري. أعرف نقاط قوّته وأفضليّته. إنّه أحد الأسماء التي نفكّر فيها".

وقال بينوتو أنّ الحاجة للتفكير في المدى البعيد مهمّة لأنّ مشروع آودي يُمثّل تحديًا ضخمًا سيتطلّب الكثير من الوقت حتى يؤتي ثماره.

جيرنوت دولنر، الرئيس التنفيذي ل أودي وماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق كيك ساوبر

جيرنوت دولنر، الرئيس التنفيذي ل أودي وماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق كيك ساوبر

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماسا حول الدعوى القضائية ضد "فيا": "هذه ليست معركة مع لويس هاميلتون"
المقال التالي أنتونيللي يكشف عن تجارب سبا التي عالجت نقطة ضعفه الأساسيّة

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

لوكلير: أوستن ستكشف عن وضع ريد بُل ضمن معركة اللقب

لوكلير: أوستن ستكشف عن وضع ريد بُل ضمن معركة اللقب

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
لوكلير: أوستن ستكشف عن وضع ريد بُل ضمن معركة اللقب
شتاينر يكشف عن قرار هاس الخاطئ بشأن تشكيلتها

شتاينر يكشف عن قرار هاس الخاطئ بشأن تشكيلتها

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
شتاينر يكشف عن قرار هاس الخاطئ بشأن تشكيلتها
بينوتو: ما كنت لآتي بهاميلتون وعلى فيراري التركيز على لوكلير فقط

بينوتو: ما كنت لآتي بهاميلتون وعلى فيراري التركيز على لوكلير فقط

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
بينوتو: ما كنت لآتي بهاميلتون وعلى فيراري التركيز على لوكلير فقط
تحليل: الصفات التي ستمهد الطريق لراسل ليكون قائدًا لفريق مرسيدس

تحليل: الصفات التي ستمهد الطريق لراسل ليكون قائدًا لفريق مرسيدس

F1 فورمولا 1
تحليل: الصفات التي ستمهد الطريق لراسل ليكون قائدًا لفريق مرسيدس

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط