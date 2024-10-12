آودي: شوماخر ضمن دائرة المرشّحين للمقعد الثاني في ساوبر لموسم 2025
يبدو أنّ فرص ميك شوماخر في العودة إلى الفورمولا 1 ليست معدومة، وذلك بعد أن قال القائمون على آودي أنّه على رادار الفريق.
ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لمرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
برز شوماخر كأحدث المرشّحين للمقعد الثاني في فريق ساوبر المملوك من قبل آودي ضمن ما قد تكون فرصته الأخيرة للعودة إلى الفئة الملكة.
وكان الألماني قد لعب دور السائق الاحتياطي لمرسيدس في الموسمين الأخيرين، وذلك بعد أن فقد مقعده في صفوف فريق هاس بنهاية موسم 2022.
وأمل بعد ذلك في خطف المقعد الأخير في ألبين للعام المقبل، وذلك بعد أن تسابق لصالح الصانع الفرنسي في بطولة العالم للتحمّل، لكنّ الفريق اختار ترقية جاك دوهان.
ومع تبخّر تلك الفرصة، فقد بدا شوماخر متّجهًا لتجاوز أيّ آمالٍ بالعودة إلى الفورمولا 1، لكن تمّ الكشف الآن عن أنّ ماتيا بينوتو مدير فريق آودي وضعه على راداره لموسم 2025.
ولا يزال الفريق المملوك من قبل آودي يبحث عن زميلٍ لنيكو هلكنبرغ، وبدا أنّ خياراته تقلّصت إلى الحفاظ على فالتيري بوتاس أو التعاقد مع غابرييل بورتوليتو وصيف الفورمولا 2.
وبحديثه ضمن حوارٍ مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطاليّة، قال بينوتو أنّ الفريق لم يُقرّر بعد، ولا يشعر بأنّه في حاجة لاتّخاذ قرار سريع.
وقال: "يُمكننا استغلال رفاهة عدم التسرّع، كون كلّ الفرق الأخرى قد اختارت تشكيلاتها بالفعل".
وأضاف: "لدينا خياران أساسيان: من جهة لدينا الخبرة لتسمح لنا بالنموّ، ومن جهة أخرى سائقٌ يافعٌ شاب يُمكنه مرافقتها على الدرب نحو المقدّمة".
وعندما سُئل عن شوماخر تحديدًا، الذي يعرفه بينوتو من أيّامه مع فيراري، قال الإيطالي: "نحن نقيّمه بالتأكيد".
وأضاف: "قابلته وتحدّثت إليه. أعرفه منذ وقتٍ طويل منذ أن كان في أكاديميّة فيراري. أعرف نقاط قوّته وأفضليّته. إنّه أحد الأسماء التي نفكّر فيها".
وقال بينوتو أنّ الحاجة للتفكير في المدى البعيد مهمّة لأنّ مشروع آودي يُمثّل تحديًا ضخمًا سيتطلّب الكثير من الوقت حتى يؤتي ثماره.
جيرنوت دولنر، الرئيس التنفيذي ل أودي وماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق كيك ساوبر
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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