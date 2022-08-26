آودي ستتخذ قرارها النهائي حيال شريكها في الفورمولا واحد لموسم 2026 "خلال هذا العام"
قالت آودي أنها ستتخذ القرار النهائي حيال الفريق الذي ستدخل معه شراكة في الفورمولا واحد، وذلك خلال هذا العام، وسط تكهنات كبيرة تربطها مع ساوبر.
أعلنت آودي قبيل جائزة بلجيكا الكبرى أنها ستدخل الفورمولا واحد في 2026 وذلك تزامناً مع بدء الحقبة الجديدة من المحركات، بينما تتجه بورشه، الشركة الشقيقة ضمن مجموعة فولكسفاغن، إلى السير على نفس الخطا في المستقبل القريب.
وتشير التكهنات بشدة إلى ساوبر، التي تشغّل حالياً فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد.
وفي المؤتمر الصحفي أوضحت آودي أنها ستعلن عن الفريق الشريك "بحلول نهاية العام الجاري". حيث أوضح ماركوس ديوزمان رئيس مجلس إدارة آودي أنّه سيتم نشر أية تفاصيل حال تأكيدها.
فقال: "الخبر الأساسي هو وحدة الطاقة، حزمنا أمرنا فيما يتعلق بوحدة الطاقة وهذا ما أعلناه اليوم".
وأكمل: "القرار حيال الفريق الذي سنشاركه، سنعلنه خلال هذا العام".
جو غوانيو، ألفا روميو
تصوير: ألفا روميو
وكانت أودي تقيم خيارات عدة من بينها مكلارين، ويليامز وأستون مارتن، حيث أشار ديوزمان إلى وجود "شركاء رائعين" في البطولة وأن آودي "تكلمت مع عدة فرق".
وأشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أن الشراكة بين ساوبر وألفا روميو ستنتهي بنهاية العام الحالي، ما يعزز من تكهنات شراكة آودي وساوبر، بالتالي ستحصل ساوبر على دعم مصنعي للمرة الأولى منذ نهاية شراكتها مع بي ام دبليو في 2009.
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