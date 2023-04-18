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آودي تهدف لبدء تجارب محركها في الفورمولا واحد مع نهاية 2023

أوضحت آودي أن برنامجها للفورمولا واحد سيكون جاهزاً لاختبار وحدة طاقة هجينة كاملة مع إكمال برنامج ضمّ 300 موظفاً بحلول نهاية 2023.

خلدون يونس
من قبل:
آودي تهدف لبدء تجارب محركها في الفورمولا واحد مع نهاية 2023

الاستثمار الكبير من قبل المصنّع الألماني في ساوبر سيسمح لـ آودي بدخول الفورمولا واحد بدءاً من حقبة المحركات الهجينة عام 2026. 

أما بورشه شقيقتها ضمن مجموعة فولكسفاغن، فقد أعلنت أنها ستركز حالياً على منافسات السيارات الرياضية، بعد فشل محادثاتها مع ريد بُل ومكلارين.

ومع إلغاء جولة الصين 2023 بسبب تداعيات جائحة كورونا، استغلت آودي معرض شنغهاي للسيارات من أجل تقديم برنامج في الفورمولا واحد بشكل رسمي.

حيث أكدت أنه تم اختبار المحرك "منذ نهاية 2022" للعمل على إعدادات الاختبارات ومعدات القياس.

ومن المعروف كذلك أن فرع ريد بُل لتصنيع المحركات اختبر بدوره محركاً معدلاً بمواصفات 2026 في خريف العام الماضي كذلك.

علاوة على ذلك، أشارت آودي إلى أنه من المقرر العمل على اختبار "وحدة طاقة هجينة كاملة مكونة من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي ومدخرة طاقة ووحدة تحكم إلكترونية" قبل نهاية 2023.

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حيث قال أوليفر هوفمان مدير القسم التقني لدى آودي: "مشروع آودي في الفورمولا واحد انطلق بالفعل منذ عدة أشهر".

وأكمل: "تم وضع أساسات مرحلة العمل على وحدة الطاقة لموسم 2026".

وتابع: "الكفاءة عامل أساسي للنجاح في الفورمولا واحد وضمن قطاع النقل للمستقبل كذلك".

وتبدو آودي واثقة من أن مشاركتها في البطولة ستعزز من قوة علامتها التجارية.

حيث قال ماركوس ديوزمان رئيس مجلس إدارة آودي: "نحن مقتنعون بأن الالتزام في الفورمولا واحد سيقوّي من تركيز آودي الرياضي".

واختتم: "منافسات سباقات السيارات تزداد شعبية في العالم، خاصة بين الجمهور الشاب وضمن أهم سوق مبيعات لنا: الصين".

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