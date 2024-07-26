آودي تكشف عن السبب الأساسي لضم ماتيا بينوتو إلى مشروعها في الفورمولا 1
سيحمل ماتيا بينوتو المدير السابق لفيراري "المسؤولية كاملة" في توجيه عملية اتخاذ القرارات داخل مشروع آودي في الفورمولا 1.
ماتيا بينوتو
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
قال أليساندرو ألوني برافي ممثل فريق ساوبر أن الإدارة الوحيدة من ماتيا بينوتو لجهود آودي في الفورمولا 1 ينبغي أن "تغيّر من سرعة" استحواذها على الفريق السويسري.
أعلنت آودي في وقت سابق من الأسبوع الجاري مغادرة المدير التنفيذي أندريا سيدل ورئيس المشروع أوليفر هوفمان، على أن يعوضهما ماتيا بينوتو بداية من 1 أغسطس المقبل.
وبينما أعلمنت آودي دخولها عالم الفورمولا 1 قبل عامين، وبالرغم من محاولة تسريع استحواذها الكامل على مجموعة ساوبر، إلا أن تكاملها معها الفريق السويسري وقدرتها على جذب المواهب لم يسيرا على نحوٍ سلس.
وعادة ما تم اتهام المصنعين في الماضي بالتدخل أكثر من اللازم في إدارة فرقهم في الفورمولا 1، حيث يبدو بأن المسؤوليات واسعة النطاق لبينوتو تهدف إلى منح مدير فيراري السابق الحرية الكاملة لفعل ما يراه الأفضل للفريق.
"بالنسبة لعملية الاستحواذ على ساوبر، فقد كانت هنالك حاجة لتغيير في سرعة مشروع الفورمولا 1" قال ألوني برافي.
وأضاف: "الأهداف واضحة، أن تكون لديه مسؤولية كاملة وكفاءة في عملية اتخاذ القرار".
وتابع: "وأرى بأن خطوة امتلاك ماتيا لقيادة واضحة وأنه يرسل التقارير مباشرة إلى المدير التنفيذي لآودي ايه جي غيرنوت دولنر هي إشارة مهمة على تلك العملية الجديدة والتي ستساعدنا أكثر على تسريع ذلك التحول".
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