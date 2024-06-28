آودي تقدم لمحة حول تطور مشروع محركها في الفورمولا واحد
قدمت آودي لمحة حول العملية التي يسير بها مشروع وحدات الطاقة لموسم 2026 في الفورمولا واحد.
Showcar with Audi F1 launch livery
الصورة من قبل: Audi
أكدت آودي أنها بالفعل نجحت بتغطية مسافات السباقات خلال تجاربها على جهاز الداينو. ويستعد المصنع الألماني للدخول في الفئة الملكة كفريق مصنعي، حيث سيحلّ رسمياً بديلاً عن فريق ساوبر.
لكن ورغم أن الأخبار شحيحة حول آخر التحديثات، لكن آودي كشفت بعض التفاصيل حيال المستوى الذي وصلت له.
وضمن مقابلة مع مع آدم بايكر الرئيس التنفيذي لمشروع الفورمولا واحد لدى آودي، وستيفان دراير المدير التقني، تم التأكيد على أن العمل يسير وفق المخطط.
حيث قال بايكر: "بعد عامين فقط، فإن وحدة الطاقة الخاصة بنا، المكونة من محرك الاحتراق الداخلي، المحرك الكهربائي، مدخرة الطاقة ووحدات التحكم الإلكترونية، تعمل ضمن الاختبارات".
وأكمل: "إن نجاح العمل المتكامل لهذه المكونات المختلفة ضمن وحدة طاقة واحدة، هو نتيجة العمل الجادّ والجماعي الرائع".
وأضاف: "نجحت وحدة طاقة آودي بالفعل بتغطية مسافات السباق خلال الاختبارات. أمضينا الكثير من الوقت لاختبار المكونات المتعددة في 2023 ونجحنا بجمعها معاً".
وأردف: "لقد حققنا أحد أكبر الأهداف، وذلك أمر يمنح كامل الفريق شعوراً جيداً".
كسوة سيارة آودي
الصورة من قبل: آودي
وكشفت آودي أن المصنع الألماني واجه بعض التحديات مع الحلبات، بما فيها حلبة لاس فيغاس الجديدة، خلال الاختبارات والمحاكاة.
حيث قال دراير: "قمنا باختبار وحدة الطاقة على مسارات اختبارية مختلفة من روزنامة البطولة، كلّ اختبار كان يركز على ناحية معينة".
وأكمل: "على سبيل المثال، كانت حلبة لاس فيغاس مثيرة للاهتمام بالنسبة للفريق فيما يتعلق بإدارة الطاقة. تتالي المنعطفات السريعة والبطيئة على مدار كيلومترين تقريباً من الضغط الكامل على دواسة التسارع كان يؤمن بيئة تطوير مثالية لوضع اللمسات الأخيرة على محرك الاحتراق الداخلي وأنظمة استعادة الطاقة".
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