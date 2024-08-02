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آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

وفقاً لـ Tobi Gruner، فإن إعلان مغادرة جوناثان ويتلي لصفوف ريد بُل قد فاجأ آودي.

جوناثان ويتلي، مُدير فريق ريد بُل ريسينغ

جوناثان ويتلي، مُدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات

يترك ويتلي صفوف ريد بُل ليتجه نحو استلام منصب مدير فريق آودي، وفق ما تم الإعلان عنه مساء الخميس.

لكن ويتلي سيبقى لما تبقى من موسم 2024 مع العلامة النمساوية قبل أخذ استراحته في 2025.

وعمل ويتلي لفترة طويلة للغاية مع ريد بُل - مثل آدريان نيوي - ومنذ 2006، لكنه يتجه لترك مركزه كمدير رياضي مع الفريق.

وكذلك الحال مع نيوي حيث سيترك ريد بُل في 2025، مع توقعات بأنه سينضم إلى أستون مارتن لكن دون أي تأكيد رسمي بعد من أي طرف.

ورغم أن ريد بُل ما زالت في صدارة ترتيب المصنعين لكن الفارق تقلص إلى 42 نقطة فقط أمام مكلارين التي تبدو سريعة للغاية مع سائقين قادرين على تسجيل النقاط بشكل دوري، بعكس ريد بُل التي تعاني مع تأدية سيرجيو بيريز.

لكن يبدو أن هناك مؤشرات تدل على وجود صعوبات خلف الكواليس، حيث رفع يوس فيرستابن تساؤلات حيال مستقبل ابنه ماكس ضمن صفوف الفريق الذي بدأ يواجه خطر التفكك.

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وأعلنت ريد بُل أنها ستكشف عن تشكيلة إدارية قريباً. مع توقعات بأن بيير واش وإنريكو بالبو سيضطلعان بمهام أكبر ضمن القسم التقني بعد رحيل آدريان نيوي.

وبعد خبر إعلان ريد بُل، كان من المتوقع صدور إعلان من آودي كترحيب بـ ويتلي، لكن الإعلان لم يكن جاهزاً.

ووفقاً، لـ Tobi Gruner من Auto Motor und Sport، فإن آودي تفاجأت تماماً، لهذا السبب لم يكن الإعلان الرسمي جاهزاً.

يشار إلى أن آودي ستدخل الفورمولا واحد كفريق مصنعي كامل بدءاًمن 2026 بعد الاستحواذ على ساوبر.

كما أدخلت العلامة الألمانية تعديلات إدارية كبيرة عبر التخلي عن خدمات أندريا سيدل وأوليفر هوفمان، وضم ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري السابق للإشراف على مشروعها في الفورمولا واحد.

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