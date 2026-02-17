تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير

بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

تحليل تقني: أنظمة الأجنحة المتحركة لدى الفرق مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: أنظمة الأجنحة المتحركة لدى الفرق مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض

تحليل تقني: على أي الأجزاء ركّزت مرسيدس في تجارب البحرين الأولى قبل الموسم؟

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: على أي الأجزاء ركّزت مرسيدس في تجارب البحرين الأولى قبل الموسم؟

رأي التحرير: "تأثير ريفز".. هل تنجح هوليوود في منح كاديلاك "الشرعية" قبل سباق أستراليا؟

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
رأي التحرير: "تأثير ريفز".. هل تنجح هوليوود في منح كاديلاك "الشرعية" قبل سباق أستراليا؟

"إنه عملٌ مكثف جدًا": كيانو ريفز يكشف كواليس فيلم كاديلاك الوثائقي في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
"إنه عملٌ مكثف جدًا": كيانو ريفز يكشف كواليس فيلم كاديلاك الوثائقي في الفورمولا 1

تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

تحليل تقني: ريد بُل تنقل نظام التبريد إلى أعلى المحرك

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: ريد بُل تنقل نظام التبريد إلى أعلى المحرك
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير

أعلنت آودي تعيين الفائز بأحد سباقات فورمولا 2 رالف بوشونغ سائقًا للتطوير، حيث سيتولى العمل على جهاز المحاكاة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
رالف بوشونغ، كامبوس ريسينغ

رالف بوشونغ، كامبوس ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أعلن فريق آودي في الفورمولا 1 انضمام رالف بوشونغ إلى صفوفه كسائق تطوير، ليتولى مهام العمل على جهاز المحاكاة.

كان السائق البالغ من العمر 28 عامًا قد أعلن اعتزاله السباقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024. وخاض السائق السويسري منافسات فورمولا 2 بين عامي 2017 و2023، وحقق فوزه الوحيد في موسمه الأخير في البطولة مع فريق كامبوس ريسينغ.

وكان الفريق الألماني قد أطلق برنامج تطوير السائقين في نهاية يناير 2026، والذي يشرف عليه سائق الفورمولا 1 السابق آلان ماكنيش. وبينما لم ينضم بوشونغ إلى البرنامج، تم الإعلان عن السائق البريطاني فريدي سلايتر كأول أعضائه، إلى جانب إيما فيلبيرماير ضمن أكاديمية الفورمولا 1.

وقال ماكنيش عن دوره: "إن تكليفي بالبحث عن أسس مستقبل فريق آودي ريفولوت في الفورمولا 1 شرف كبير ومسؤولية أتعامل معها بشغف كبير".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "هذه العلامة بُنيت على تاريخ من شعار فورشفروغ دورش تكنيك، وهذه الفلسفة يجب أن تنطبق على سائقينا الشباب بقدر ما تنطبق على سياراتنا".

وتابع: "نحن لا نبحث فقط عن الوتيرة، بل عن الصلابة والذكاء وروح العمل الجماعي التي تصنع بطل آودي المستقبلي. هدفنا هو بناء مسار يحول الإمكانات إلى دقة وأداء على الساحة العالمية. أنا متحمس للغاية لبدء هذا العمل وتحديد الجيل الأول من المواهب الذي سينضم إلى هذا المشروع الطموح".

من جانبه، قال مدير الفريق جوناثان ويتلي: "الاستثمار في أبطال الغد ركيزة أساسية في استراتيجية آودي للفورمولا 1. برنامج آودي لتطوير السائقين يمثل إعلانًا واضحًا عن التزامنا طويل الأمد بالشباب وطموحنا في أن نكون منافسين".

وأكمل: "مع آلان ماكنيش لدينا مدير يتمتع بسجل مذهل في رياضة المحركات ويجسد روح والتزام فريقنا. وتحت قيادته سيكون هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لعام 2030، وهدفنا في بناء فريق فائز وصناعة مستقبل آودي في الفورمولا 1".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير
المزيد من
آودي

بينوتو يلقي الضوء على موضوع يتم تجاهله: قوانين الوقود

فورمولا 1
فورمولا 1
بينوتو يلقي الضوء على موضوع يتم تجاهله: قوانين الوقود

هلكنبرغ: حلمي هو الفوز بسباق مع آودي

فورمولا 1
فورمولا 1
هلكنبرغ: حلمي هو الفوز بسباق مع آودي

أوكون بعد اختبارات برشلونة المغلقة: آودي وكاديلاك تبدوان متأخرتين قليلًا

فورمولا 1
فورمولا 1
أوكون بعد اختبارات برشلونة المغلقة: آودي وكاديلاك تبدوان متأخرتين قليلًا

أحدث الأخبار

آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير

بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

تحليل تقني: أنظمة الأجنحة المتحركة لدى الفرق مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: أنظمة الأجنحة المتحركة لدى الفرق مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض

تحليل تقني: على أي الأجزاء ركّزت مرسيدس في تجارب البحرين الأولى قبل الموسم؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: على أي الأجزاء ركّزت مرسيدس في تجارب البحرين الأولى قبل الموسم؟

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد