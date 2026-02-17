آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير
أعلنت آودي تعيين الفائز بأحد سباقات فورمولا 2 رالف بوشونغ سائقًا للتطوير، حيث سيتولى العمل على جهاز المحاكاة.
رالف بوشونغ، كامبوس ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أعلن فريق آودي في الفورمولا 1 انضمام رالف بوشونغ إلى صفوفه كسائق تطوير، ليتولى مهام العمل على جهاز المحاكاة.
كان السائق البالغ من العمر 28 عامًا قد أعلن اعتزاله السباقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024. وخاض السائق السويسري منافسات فورمولا 2 بين عامي 2017 و2023، وحقق فوزه الوحيد في موسمه الأخير في البطولة مع فريق كامبوس ريسينغ.
وكان الفريق الألماني قد أطلق برنامج تطوير السائقين في نهاية يناير 2026، والذي يشرف عليه سائق الفورمولا 1 السابق آلان ماكنيش. وبينما لم ينضم بوشونغ إلى البرنامج، تم الإعلان عن السائق البريطاني فريدي سلايتر كأول أعضائه، إلى جانب إيما فيلبيرماير ضمن أكاديمية الفورمولا 1.
وقال ماكنيش عن دوره: "إن تكليفي بالبحث عن أسس مستقبل فريق آودي ريفولوت في الفورمولا 1 شرف كبير ومسؤولية أتعامل معها بشغف كبير".
وأضاف: "هذه العلامة بُنيت على تاريخ من شعار فورشفروغ دورش تكنيك، وهذه الفلسفة يجب أن تنطبق على سائقينا الشباب بقدر ما تنطبق على سياراتنا".
وتابع: "نحن لا نبحث فقط عن الوتيرة، بل عن الصلابة والذكاء وروح العمل الجماعي التي تصنع بطل آودي المستقبلي. هدفنا هو بناء مسار يحول الإمكانات إلى دقة وأداء على الساحة العالمية. أنا متحمس للغاية لبدء هذا العمل وتحديد الجيل الأول من المواهب الذي سينضم إلى هذا المشروع الطموح".
من جانبه، قال مدير الفريق جوناثان ويتلي: "الاستثمار في أبطال الغد ركيزة أساسية في استراتيجية آودي للفورمولا 1. برنامج آودي لتطوير السائقين يمثل إعلانًا واضحًا عن التزامنا طويل الأمد بالشباب وطموحنا في أن نكون منافسين".
وأكمل: "مع آلان ماكنيش لدينا مدير يتمتع بسجل مذهل في رياضة المحركات ويجسد روح والتزام فريقنا. وتحت قيادته سيكون هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لعام 2030، وهدفنا في بناء فريق فائز وصناعة مستقبل آودي في الفورمولا 1".
شارك أو احفظ هذه القصّة
بينوتو يلقي الضوء على موضوع يتم تجاهله: قوانين الوقود
هلكنبرغ: حلمي هو الفوز بسباق مع آودي
أوكون بعد اختبارات برشلونة المغلقة: آودي وكاديلاك تبدوان متأخرتين قليلًا
أحدث الأخبار
آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير
بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى
تحليل تقني: أنظمة الأجنحة المتحركة لدى الفرق مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض
تحليل تقني: على أي الأجزاء ركّزت مرسيدس في تجارب البحرين الأولى قبل الموسم؟
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات