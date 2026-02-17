آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير

أعلن فريق آودي في الفورمولا 1 انضمام رالف بوشونغ إلى صفوفه كسائق تطوير، ليتولى مهام العمل على جهاز المحاكاة.

كان السائق البالغ من العمر 28 عامًا قد أعلن اعتزاله السباقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024. وخاض السائق السويسري منافسات فورمولا 2 بين عامي 2017 و2023، وحقق فوزه الوحيد في موسمه الأخير في البطولة مع فريق كامبوس ريسينغ.

وكان الفريق الألماني قد أطلق برنامج تطوير السائقين في نهاية يناير 2026، والذي يشرف عليه سائق الفورمولا 1 السابق آلان ماكنيش. وبينما لم ينضم بوشونغ إلى البرنامج، تم الإعلان عن السائق البريطاني فريدي سلايتر كأول أعضائه، إلى جانب إيما فيلبيرماير ضمن أكاديمية الفورمولا 1.

وقال ماكنيش عن دوره: "إن تكليفي بالبحث عن أسس مستقبل فريق آودي ريفولوت في الفورمولا 1 شرف كبير ومسؤولية أتعامل معها بشغف كبير".

وأضاف: "هذه العلامة بُنيت على تاريخ من شعار فورشفروغ دورش تكنيك، وهذه الفلسفة يجب أن تنطبق على سائقينا الشباب بقدر ما تنطبق على سياراتنا".

وتابع: "نحن لا نبحث فقط عن الوتيرة، بل عن الصلابة والذكاء وروح العمل الجماعي التي تصنع بطل آودي المستقبلي. هدفنا هو بناء مسار يحول الإمكانات إلى دقة وأداء على الساحة العالمية. أنا متحمس للغاية لبدء هذا العمل وتحديد الجيل الأول من المواهب الذي سينضم إلى هذا المشروع الطموح".

من جانبه، قال مدير الفريق جوناثان ويتلي: "الاستثمار في أبطال الغد ركيزة أساسية في استراتيجية آودي للفورمولا 1. برنامج آودي لتطوير السائقين يمثل إعلانًا واضحًا عن التزامنا طويل الأمد بالشباب وطموحنا في أن نكون منافسين".

وأكمل: "مع آلان ماكنيش لدينا مدير يتمتع بسجل مذهل في رياضة المحركات ويجسد روح والتزام فريقنا. وتحت قيادته سيكون هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لعام 2030، وهدفنا في بناء فريق فائز وصناعة مستقبل آودي في الفورمولا 1".