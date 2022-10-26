آودي تعلن شراكتها مع ساوبر كفريق مصنعيّ بدءاً من موسم 2026 للفورمولا واحد

أعلنت آودي عن نيتها المشاركة في الفورمولا واحد على هامش جائزة بلجيكا الكبرى شهر أغسطس/آب الماضي، لكنها لم تفصح حينها عن الجهة التي ستشاركها هذا الهدف.

لكن التكهنات كانت تشير بقوة إلى ساوبر التي أكدت بالفعل أن آودي ستشتري حصة ضمن الشركة، لكن تفاصيل وحجم عملية الشراء، لم يُفصح عنها.

حيث جاء في بيان ساوبر: "هذه الشراكة سترفع الفريق إلى مستويات جديدة، إضافة إلى ضمان مستقبل طويل للشركة، وتعزيز لقوى العمل مع أحد أفضل أنفاق الهواء في أوروبا، ومجموعة من أفضل المنشآت في عالم رياضة السيارات".

وكما تم الإعلان سابقاً، سيواصل الفريق المشاركة تحت اسم ألفا روميو حتى 2023.

ومن المتوقع أن يعود إلى اسم ساوبر لموسمي 2024 و2025 وذلك بعد انتهاء الشراكة الحالية مع ألفا روميو.

بينما سيواصل الفريق استعمال محركات فيراري طوال هذه الفترة الانتقالية.

من جهته، أكد فريدريك فاسور مدير فريق ساوبر أن الشراكة مع العملاق الألماني تمثل "فرصة رائعة" للمؤسسة ككل.

حيث قال: "الشراكة بين آودي وساوبر، خطوة محورية لنا كفريق وسط مواصلتنا تحقيق التقدم للوصول إلى مقدمة المنافسات".

وأكمل: "التحول إلى فريق أودي المصنعي ليس فقط خطوة مشرّفة ومسؤولية رائعة، بل يشكل الخيار الأفضل للمستقبل، وكلنا ثقة بأننا سنساعد آودي على تحقيق أهدافها في رحلتها ضمن منافسات الفورمولا واحد".

شعار ساوبر تصوير: صور موتورسبورت

أما أوليفر هوفمان عضو مجلس إدارة آودي، والمسؤول عن برنامج الفورمولا واحد، أشار إلى أن استعمال نفق هواء ساوبر خلال فترات مشاركة العلامة الألمانية ضمن فئة السيارات النموذجية الأولى "إل إم بي1" من بطولة العالم لسباقات التحمل، لعب دوراً في اتخاذ قرار الشراكة الحالية.

فقال: "يسرنا اكتساب شريك بمستوى خبرة وتنافسية طموحاتنا في الفورمولا واحد".

وأردف: "تجمعنا معرفة سابقة بمجموعة ساوبر والمنشآت عالية التقنية لديهم، إضافة إلى الفريق الخبير لديهم الذي كنا على تواصل معه خلال التعاون السابق بيننا".

واختتم: "كلنا ثقة بأننا سنشكل سوية فريقاً قوياً".