آودي تعلن دخول الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2026

جاء التأكيد صباح اليوم الجمعة قبيل انطلاق مجريات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد، حيث ستصبح آودي مزوداً للمحركات مع الحقبة الجديدة التي تم وضع اللمسات النهائية على قوانينها من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الأسبوع الماضي.

ويشكل دخول آودي إلى الفئة الملكة أول مشاركة كبيرة لمجموعة فولكسفاغن. ومن المتوقع أن تنضم إلى المنافسات إلى جانب شركة بورشه الشقيقة، والتي تشير التكهنات إلى أنها ستدخل في شراكة مع ريد بُل.

ويأتي دخول آودي في الفورمولا واحد بعد سنوات من التكهنات نقلت خلالها التركيز إلى سباقات السيارات الرياضية، وإلى الفورمولا إي كذلك حتى نهاية موسم 2020-2021.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تأكيد فعلي على الشعبية الكبيرة المتزايدة التي باتت تتمتع بها الفورمولا واحد في السنوات الأخيرة، والتي نجحت من خلالها بجذب اهتمام مصنّعين كبار للالتزام على المدى الطويل.

حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "يسرني الترحيب بدخول آودي إلى الفورمولا واحد، إنها علامة تجارية عريقة ورائدة في المجال التقني".

وأكمل: "إنها لحظة هامة لرياضتنا، وتأكيد على القوى الهائلة التي تمتلكها كمنصة عالمية تواصل النمو. كما أنها تأكيد كبير على سعينا نحو استعمال محركات هجينة تعمل بوقود مستدام في 2026، كحلّ مستقبلي لقطّاع صناعة السيارات".

وأضاف: "نحن نتطلع قدماً لرؤية شعار آودي على شبكة الانطلاق وسنطلع على المزيد من التفاصيل حيال خططهم المستقبلية في الوقت المناسب".

وكانت كل من آودي وبورشه تنتظر اكتمال قوانين محركات 2026 قبل الإعلان الرسمي عن الدخول في الفورمولا واحد.

وبالرغم من أن الإعلان لم يؤكد الطرف الذي ستعمل آودي معه، لكن العلامة الألمانية تتجه للشراكة مع ساوبر. حيث أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق إلى أن الصفقة بين الطرفين تعني حصول آودي على أسهم في الفريق ليحصل على دعم مصنعي رسمي للمرة الأولى منذ انتهاء الشراكة مع بي ام دبليو في 2009.

وبينما تركز بورشه على صفقة مع ريد بُل تشمل حصولها على 50 بالمئة من الفريق، درست آودي خياراتها مع عدة فرق من بينها مكلارين، ويليامز قبل الاستقرار على ساوبر، التي تشغّل فريق ألفا روميو.

يشار إلى أن العلاقة طويلة الأمد بين ألفا روميو وساوبر يتم تجديدها كل موسم، لكن جان-فيليب إيمباراتو المدير التنفيذي صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" مشيراً إلى أنه كان "يدرك" اهتمام آودي، حيث حصلت ألفا روميو على حقوق الرعاية الرئيسية للفريق منذ 2018، لكن الفريق يتزود بمحركات فيراري.

وبينما بات إعلان دخول آودي رسمياً الآن، لكن يبدو أن بورشه ستسير على ذات النهج خلال الأيام المقبلة بالإعلان عن خططها مع ريد بُل.