آودي تضم جهودها إلى BP في مشروع الفورمولا واحد لموسم 2026

نجحت آودي بتأمين شريك لها للزيوت والوقود، بشراكةٍ ستبدأ مع انطلاق حقبة المحركات الجديدة في 2026. وستؤمن BP وقوداً مستداماً مئة بالمئة وذلك وفقاً للقوانين الجديدة.

وسيقدم عملاق البتروكيماويات العملاقة مجموعته من مواد التشحيم والزيوت من خلال علامتها التجارية Castrol "كاسترول"، كما حصلت على مساحة تسويقية لشركتي BP وCastrol وعلامتها التجارية Aral التي تعمل في ألمانيا.

بيير غاسلي، ألبين وفالتيري بوتاس، كيك ساوبر الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقامت شركة BP بتزويد آودي بالوقود طوال عملية تطوير وحدة الطاقة الهجينة سداسية الأسطوانات التوربينية الجديدة، وستنتج أيضًا "السوائل الإلكترونية" - التي تشمل الزيوت والسوائل لأغراض الإدارة الحرارية - للمكونات الهجينة في السيارة.

وتمتلك الشركة البريطانية حالياً شراكة مع آلبين بديلاً عن توتـال الفرنسية.

وتهدف البطولة إلى تقديم وقود مستدام يتماشى مع أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

رقم 7 فريق أودي سبورت جوست آر18 إي-ترون كواترو: مارسل فاسلر، أندريه لوتيرر، بينوا تريلوير الصورة من قبل: إريك جيلبرت

ولدى كاسترول تاريخ عريق في الفورمولا واحد، حيث كانت الراعي الرئيسي لفريق لوتس خلال موسمي 1992 - 1993. ومن ثم مع ويليامز في 1997 وبقيت حتى نهاية موسم 2005.

كما قدمت BP الرعاية كذلك للعديد من العلامات البريطانية في الفورمولا واحد خلال الستينات.