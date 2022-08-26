آودي تشرح سبب تصنيعها لمحرّك مستقلٍ عن بورشه
قالت آودي أنّ قرارها بتصنيع محرّكٍ مختلفٍ عن شقيقتها في مجموعة فولكسفاغن بورشه لدخولها لبطولة العالم للفورمولا واحد جاء للمساعدة على الحصول على تضمين أفضل مع الهياكل المختلفة.
أكّد الصانع الألماني أخيرًا دخوله الفورمولا واحد بدءًا من 2026 وذلك اليوم الجمعة ضمن جائزة بلجيكا الكبرى، حيث كشف بأنّه سيُصمّم ويُصنّع وحدات طاقته الخاصة من مصنعه في نويبرغ. ويتّجه الصانع الألماني للدخول في شراكة مع ساوبر، لكن لم يتمّ الإعلان عن أيّ شيء نهائيّ بخصوص ذلك.
وكان قرار آودي بتصنيع محرّكها الخاص قد أثار بعض الاهتمام، وذلك كون شقيقتها بورشه، التي من المتوقّع أن تُعلن عن دخولها البطولة مع ريد بُل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستدخل في شراكة مع الحظيرة النمساويّة لتشغيل محرّكاتها الخاصة كذلك.
ذلك يعني أنّ مجموعة فولكسفاغن الأمّ ستحتاج لتمويل برنامجي تطوير محرّكات منفصلين، وهو ما سيكون مكلفًا أكثر من تشاركهما ذات التصميم وتغيير العلامة فقط.
وبحديثه عن قرار اعتماد مشروعين منفصلين، قال ماركوس دويسمان رئيس مجلس إدارة آودي أنّ الكثير من المحادثات المطوّلة قد جرت في صفوف الشركة بخصوص ذلك، لكنّه قال أنّ الحاجة لتحسين وحدات الطاقة للفرق الفرديّة دفعت آودي لتصميم محرّكها الخاص في النهاية.
وقال في هذا الصدد: "يُمكنكم أن تتخيّلوا أنّه كانت هناك محادثات ضخمة. لكنّنا قرّرنا أنّه بالنظر إلى امتلاك كلٍ من العلامتين للكثير من المشجّعين والطباع المميّزة فإنّنا سنُبقي على العمليّات منفصلة".
وأضاف: "كانت لدينا العديد من الأسباب وراء ذلك. سيكون لكلٍ منا فرقٌ مختلفة، ويجب تصميم وحدة الطاقة بشكلٍ مُخصّصٍ للهيكل. لهذا السبب قرّرنا فصل المشروعين".
من جانبه قال أوليفر هوفمان المسؤول عن التطوير التقني في آودي: "من أجل الإيفاء بالجدول الزمني، وأعمال تصمين الجانب الكهربائيّ من وحدة الطاقة مع الهيكل، فإنّ ذلك يُكلّف الوقت لفعل ذلك في سيارتين. لذا إنّها عمليّات مختلفة بالكامل، وسنقوم بذلك بأنفسنا".
وتتأخّر آودي كثيرًا عن المصنّعين الآخرين مثل مرسيدس وفيراري على صعيد فهم قوانين المحرّكات الهجينة في الفورمولا واحد، لذا أمامها الكثير لفعله للحاق في حال أرادت التمتّع بمستوى تنافسي بدءًا من 2026.
لكنّ الصانع الألماني يعتقد بأنّ طريقة تشكيل القوانين، من أجل منح المزيد من الحريّة للمنضمّين الجدد، يجب أن تسمح لها باللحاق في الوقت المناسب.
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