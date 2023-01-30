آودي تشتري حصة في ساوبر قبل دخول الفورمولا واحد في 2026

أعلنت آودي شهر أغسطس/آب الماضي أنها ستدخل الفورمولا واحد كفريق مصنعي بدءاً مع حقبة المحركات الجديدة في 2026، وسط تصاعد شعبية البطولة.

ومن ثم جاءت أخبار شهر أكتوبر/تشرين الأول مفادها أن ساوبر، التي كانت تشغل فريق ألفا روميو، ستصبح الشريك الاستراتيجي للعلامة الألمانية.

لكن لم يتم الكشف عن أية تفاصيل إضافية. والآن، أكدت ساوبر أن آودي قد اشترت بالفعل حصة من الأسهم في الفريق السويسري.

ووصفت ساوبر هذه الخطوة "بالهامة" وذلك قبيل دخول آودي المرتقب للفورمولا واحد.

فالتيري بوتاس، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

حيث جاء في بيان أصدرته مجموعة ساوبر: "يسر مجموعة ساوبر أن تعلن أنه وفقاً للخطة المقررة منذ شهر أكتوبر، قامت آودي بالاستحواذ على حصة صغيرة من الأسهم في مجموعة ساوبر شهر يناير 2023".

وأكمل البيان: "هذه خطوة هامة على طريق دخول آودي إلى الفورمولا واحد، المقرر لموسم 2026، حيث ستكون مجموعة ساوبر الشرك الاستراتيجي للعلامة الألمانية".