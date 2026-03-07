آودي تبدأ مشوارها في الفورمولا 1 بإشارات إيجابية بعد تصفيات مشجعة في أستراليا

بدأ أول موسم لآودي في الفورمولا 1 بشكل جيد للغاية، إذ أظهر الفريق أنه أحد أقوى فرق وسط الترتيب بعدما حقق المركزين العاشر والحادي عشر في التصفيات.

تمكن غابرييل بورتوليتو سائق آودي من الوصول إلى القسم الثالث للتصفيات، لكنه لم يتمكن من المشاركة فيه بسبب مشكلة تقنية في سيارته، بعدما توقفت بشكل مفاجئ في اللفة الأخيرة.

وقد علّق جوناثان ويتلي مدير الفريق على أداء الصانع الألماني قائلًا: "كانت حصة تصفيات مشجعة للغاية للفريق".

وأضاف: "وصول غابي إلى القسم الثالث للتصفيات في أول مشاركة له مع فريق آودي ريفولوت للفورمولا 1 كان لحظة مميزة لنا جميعًا".

وأكمل: "إنه دليل واضح على العمل الكبير الذي بُذل لبناء هذا المشروع. للأسف، مشكلة تقنية في نهاية لفته الأخيرة منعته من المشاركة في القسم الثالث للتصفيات، كما واجه نيكو مشكلة بسيطة أثرت على محاولته الأخيرة في القسم الثاني. رغم ذلك كانت بداية إيجابية جدًا للفريق".

أما بورتوليتو فأعرب عن خيبة أمله لعدم تمكنه من خوض القسم الثالث للتصفيات، لكنه أكد أن المشكلة لا تبدو خطيرة.

حيث قال: "كانت حصة تصفيات إيجابية جدًا للفريق. إنه شعور يدعو للفخر أن تكون آودي ضمن العشرة الأوائل في أول عطلة نهاية أسبوع لنا. عملنا بجد طوال الشتاء لتطوير السيارة وبناء وحدة طاقة جديدة من الصفر. كان من المحبط الوصول إلى القسم الثالث للتصفيات وعدم القدرة على المنافسة".

وتابع: "بدأت أفقد بعض التروس في منتصف اللفة ولم أتمكن من العودة إلى منطقة الصيانة، لذلك سنبحث في المشكلة. مما رأيناه حتى الآن لا يبدو الأمر خطيرًا ونأمل أن نتمكن من إصلاحه غدًا. إمكانيات السيارة تبدو جيدة".

من جانبه، قال السائق المخضرم في الفريق نيكو هلكنبرغ إن التصفيات كانت أكثر صعوبة بالنسبة له.

فقال: "كانت حصة تصفيات صعبة بعض الشيء بالنسبة لنا. استغرق الأمر بعض الوقت لنجد إيقاعنا ولم تتح لي سوى محاولة نظيفة واحدة في القسم الثاني للتصفيات. المركز الحادي عشر لا يزال موقع انطلاق جيد. هناك الكثير مما يجب التحكم فيه داخل السيارة بسبب إدارة الطاقة والإطارات والزحام".

وأوضح: "عليك أن تكون في قمة التركيز في كل لفة. التجارب الطويلة التي قمنا بها أمس كانت مشجعة، ونحن في موقع جيد للسباق".