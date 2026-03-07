تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟

مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

آودي تبدأ مشوارها في الفورمولا 1 بإشارات إيجابية بعد تصفيات مشجعة في أستراليا

أبدى فريق آودي رضاه عن موقعه بعد أدائه في التصفيات ضمن جائزة أستراليا الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
غابريل بورتوليتو، أودي

غابريل بورتوليتو، أودي

الصورة من قبل: أندي هون

بدأ أول موسم لآودي في الفورمولا 1 بشكل جيد للغاية، إذ أظهر الفريق أنه أحد أقوى فرق وسط الترتيب بعدما حقق المركزين العاشر والحادي عشر في التصفيات.

تمكن غابرييل بورتوليتو سائق آودي من الوصول إلى القسم الثالث للتصفيات، لكنه لم يتمكن من المشاركة فيه بسبب مشكلة تقنية في سيارته، بعدما توقفت بشكل مفاجئ في اللفة الأخيرة.

وقد علّق جوناثان ويتلي مدير الفريق على أداء الصانع الألماني قائلًا: "كانت حصة تصفيات مشجعة للغاية للفريق".

وأضاف: "وصول غابي إلى القسم الثالث للتصفيات في أول مشاركة له مع فريق آودي ريفولوت للفورمولا 1 كان لحظة مميزة لنا جميعًا".

وأكمل: "إنه دليل واضح على العمل الكبير الذي بُذل لبناء هذا المشروع. للأسف، مشكلة تقنية في نهاية لفته الأخيرة منعته من المشاركة في القسم الثالث للتصفيات، كما واجه نيكو مشكلة بسيطة أثرت على محاولته الأخيرة في القسم الثاني. رغم ذلك كانت بداية إيجابية جدًا للفريق".

اقرأ أيضاً:

أما بورتوليتو فأعرب عن خيبة أمله لعدم تمكنه من خوض القسم الثالث للتصفيات، لكنه أكد أن المشكلة لا تبدو خطيرة.

حيث قال: "كانت حصة تصفيات إيجابية جدًا للفريق. إنه شعور يدعو للفخر أن تكون آودي ضمن العشرة الأوائل في أول عطلة نهاية أسبوع لنا. عملنا بجد طوال الشتاء لتطوير السيارة وبناء وحدة طاقة جديدة من الصفر. كان من المحبط الوصول إلى القسم الثالث للتصفيات وعدم القدرة على المنافسة".

وتابع: "بدأت أفقد بعض التروس في منتصف اللفة ولم أتمكن من العودة إلى منطقة الصيانة، لذلك سنبحث في المشكلة. مما رأيناه حتى الآن لا يبدو الأمر خطيرًا ونأمل أن نتمكن من إصلاحه غدًا. إمكانيات السيارة تبدو جيدة".

من جانبه، قال السائق المخضرم في الفريق نيكو هلكنبرغ إن التصفيات كانت أكثر صعوبة بالنسبة له.

فقال: "كانت حصة تصفيات صعبة بعض الشيء بالنسبة لنا. استغرق الأمر بعض الوقت لنجد إيقاعنا ولم تتح لي سوى محاولة نظيفة واحدة في القسم الثاني للتصفيات. المركز الحادي عشر لا يزال موقع انطلاق جيد. هناك الكثير مما يجب التحكم فيه داخل السيارة بسبب إدارة الطاقة والإطارات والزحام".

وأوضح: "عليك أن تكون في قمة التركيز في كل لفة. التجارب الطويلة التي قمنا بها أمس كانت مشجعة، ونحن في موقع جيد للسباق".

ماكس فيرستابن، حادث سيارة ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ، أرفيد ليندبلاد، ريسينغ بولز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابن، حادث سيارة ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابن، حادث سيارة ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو يكشف متى سيضطر إلى إيقاف سيارته أستون مارتن يوم الأحد

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل يحقق المركز الأول بثقة: مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
زاك براون، ماكلارين

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول للسباقات

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ماريو أندريتي

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ليام لوسون، رايسينغ بولز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، فريق ريد بُل للسباقات

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، إيساك هاجار، ريد بول رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
سائق الفورمولا 1 كيمي أنتونيلي من فريق مرسيدس AMG-بتروناس للفورمولا 1 يتعرض لحادث خلال التدريبات الحرة والتصفيات المؤهلة لسباق الفورمولا 1 في ألبرت بارك في ملبورن، أستراليا، في 7 مارس 2025. (الصورة من مارسيل فان دورست / EYE4IMAGES/NurPhoto عبر Getty Image

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إيساك هادجار، ريد بول راسينغ

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى 2026- التجارب التأهيلية