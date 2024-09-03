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آودي: أداء ساوبر الحالي "غير مقبول"

قال ماتيا بينوتو المدير التقني لدى آودي، أن الأداء التنافسي الحالي لفريق ساوبر "غير مقبول".

خلدون يونس
خلدون يونس
ماتيا بينوتو

ماتيا بينوتو

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

تحاول آودي بناء أساسات فريقها المصنعي لموسم 2026 المقبل بعد الاستحواذ على ساوبر. لكن العلامة الألمانية تشعر بأن مستوى الفريق التنافسي بعيد تماماً عن المطلوب.

ويقبع الفريق السويسري حالياً في قاع الترتيب، إذ لم يسجل أية نقطة حتى الآن في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

ويرى بينوتو أن العلامة الألمانية غير قادرة على تجاهل ما يجري الآن مع الفريق.

حيث قال على هامش جولة إيطاليا: "لا يمكننا تحمّل مثل هذا".

وأكمل: "أعتقد أنه يجب أن يصبح هذا الفريق من فرق الصدارة في المستقبل. الطريقة الوحيدة لذلك هي البدء بالتحرك للأمام".

وتابع: "لذا، أعتقد أننا بحاجة لتحسين الوضع. ذلك مهم لنا وللفريق، للعلامة والشركاء. لا يمكننا تقبّل الوضع الحالي".

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ورغم أن بينوتو يدرك ضرورة القيام بمزيد من العمل على المدى الطويل لوضع آودي ضمن مجموعة المقدمة، لكنه يرى ضرورة إجراء خطوات كبيرة الآن.

فقال: "اكتفى الفريق بالمركز الأخير في زاندفورت بفارق ضخم بينه وبين السيارات أمامه. يجب تحسين كل شيء".

وأكمل: "علينا تحديد الأولويات والجهود ووضع التوازن المناسب، لا أعتقد أن الوضع الحالي مريح لنا جميعاً".

واختتم: "إنه مؤلم حقاً".

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