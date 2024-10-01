آمال عودة ريد بُل لمنافسات اللقب معلقة على فيرستابن

أشار ماركو إلى أن فيرستابن بحاجة للفوز بسباقين إضافيين كي يحسم لقب بطولة السائقين هذا الموسم، ما سيعزّز كذلك حظوظ ريد بُل بالعودة إلى معركة اللقب.

وكانت العلامة النمساوية قد خسرت صدارة الترتيب العام لصالح مكلارين، بينما وصف ماكو فوز لاندو نوريس في سنغافورة "بالظاهرة المذهلة"، حيث صرّح بعد ذلك أن ريد بُل غير قادرة على هزيمة مكلارين.

وتتأخر ريد بُل بـ 41 نقطة عن مكلارين مع بقاء 6 سباقات، بينما يمتلك فيرستابن فارقاً في الصدارة يصل إلى 52 نقطة أمام نوريس.

نتيجة لذلك، فإن ريد بُل تحصر تركيزها في دعم فيرستابن لتحقيق لقبه الرابع على التوالي.

وحين سُئِل إن كانت ريد بُل قد استسلمت ضمن معركة اللقب، ردّ ماركو في تصريح لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مع الأداء الحالي؟ نعم. لكنني متفائل".

وأكمل: "في حال فاز ماكس مجدداً وأنهى سيرجيو (بيريز) بالمراكز الثالث أو الرابع، حينها قد تتغير الصورة مجدداً".

وأضاف: "كما قلت، تركيزنا الأساسي على لقب السائقين".

لكن الأمور لا تبدو سيئة كثيراً مع ريد بُل، فقد أحرز فيرستابن مركزاً ثانياً مفاجئاً في سنغافورة، كما أن الفريق سيجلب تحديثات للسيارة في جولة أوستن.

وأشار ماركو إلى ما يحتاجه فيرستابن لحسم اللقب الرابع في مسيرته.

فقال: "لحسم لقب السائقين، أعتقد أن ذلك ممكن في حال فاز ماكس بسباقين على الأقل حينها قد يصبح الوضع أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق ببطولة المصنعين".