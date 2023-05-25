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آمال أستون مارتن "عريضة" بمنافسة ريد بُل في موناكو

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن الآمال عريضة بمنافسة ريد بُل على الفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2023.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

أحرز فرناندو ألونسو منصة التتويج مع المركز الثالث أربع مرات حتى الآن في موسم 2023 من أصل خمسة سباقات، لكنه لم ينجح حتى الآن بمنافسة سائقي ريد بُل بشكل فعلي.

لكن يبدو أن خصائص حلبة موناكو ستلعب لصالح سيارة أستون مارتن، حيث قد تكون السيارة الخضراء في موقع يؤهلها منافسة ريد بُل.

حيث أجاب كراك حين سُئِل إن كان الفريق سينافس على الفوز في موناكو: "نعم. سيكون من الجميل قول نعم، ومن ثم التنفيذ! آمالنا عريضة لجولة موناكو مع سائقَينا، لدينا سيارة رائعة كذلك. ونتائج المحاكاة واعدة".

وأكمل: "علينا ألا ننسى منافسينا. لكن ليس هناك الكثير من المقاطع المستقيمة".

وأردف: "لم نرَ كذلك ريد بُل أو فيراري أو مرسيدس بإعدادات مرتفعة الارتكازية بعد، لأننا لم ننافس على حلبة بارتكازية قصوى حتى الآن".

وتابع: "لذا، أعتقد أنه من السهل القول ’ستكون المنافسة سهلة في المقدمة’ لكني لا أعتقد أنها ستكون سهلة. أعتقد أنه علينا تقديم كل ما بوسعنا 100 بالمئة طوال الوقت".

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وحين سُئِل إن كانت موناكو أفضل فرصة للفريق هذا الموسم، أجاب: "هناك الكثير من العوامل المتغيرة قد تسير بشكل خاطئ لدينا أو لدى غيرنا. أعتقد علينا أولاً احترام المنافسين في الفورمولا واحد".

وأكمل: "منذ 12 شهراً، لم نكن نتكلم عن الفوز في موناكو. أعتقد أننا ننسى أين كنا، بالتالي علينا مواصلة العمل بجدّ، ومن ثم سنرى كيف ستسير الأمور".

وتابع: "من السهل البدء بالتوقعات، لكن فشلها سريع جداً. أعتقد أنه علينا الحفاظ على طموحاتنا مرتفعة لكن مع إبقاء أنفسنا واقعيين كذلك مع العمل الجاد. علينا أن نكون جاهزين مئة بالمئة كي ننجح بتحقيق نتيجة جيدة هذا الأسبوع".

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