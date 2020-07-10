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آلام في الظهر تحدّ من برنامج نوريس خلال تجارب الجمعة في النمسا

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آلام في الظهر تحدّ من برنامج نوريس خلال تجارب الجمعة في النمسا
من قبل:
, رئيس التحرير
10-07-2020

اختار لاندو نوريس عدم إكمال برنامجه الكامل والحدّ من عدّد اللّفات التي كان ينوي القيام بها على حلبة ريد بُل رينغ خلال التجارب الحرّة الثانية جرّاء آلامٍ في الظهر.

واجه نوريس بعض الآلام في الجزء العلوي من ظهره أثناء التجارب الحرّة الأولى ضمن جائزة ستيريا الكبرى (النمسا) ولكن حالته تحسّنت تدريجيًّا بعد تلقيه العلاج بين الحصتَين.

ومع ذلك، وحرصًا من مكلارين في عدم وضع المزيد من الضغط على جسده، تقرّر تقليل عدد اللّفات والحدّ من مشاركته في التجارب الثانية إذ أكمل السائق البريطاني 31 لفة محتلاً المركز الثامن في الترتيب العام، بينما تقدّم عليه زميله كارلوس ساينز الإبن بثلاثة مراكز عقب إكماله لـ 45 لفة

وخلال حديثه مع وسائل الإعلام، أوضح نوريس بأنه كان من المهم عدم الضغط على جسده من أجل الاستعداد بأفضل حالةٍ ممكنة للتجارب التأهيلية والسباق.

"حالتي جيدة الآن وأستطيع الانتقال من مكانٍ لآخر" قال نوريس، مضيفًا "ولكن المسألة تصبح مزعجة عند القيادة إذ تسبب الكثير من الآلام لا سيما عند عبوري على المنعطفات السريعة وعند قيامي بالفرملة".

وأضاف "لذلك حاولت التحدث مع المختصين من أجل معرفة سبب المشكلة ولكنها غير واضحة بعد. لقد تناولت مسكنات الألم إلّا أنّ ما حدث أثّر كثيرًا على يومي. إنه أمر مخيّب للآمال. لم أشعر بالثقة داخل السيارة، إذ آمل معالجة الوضع من أجل الاستعداد للحصة التالية".

وأكمل "لم أتمكّن من القيام بالكثير من اللّفات إذ قررنا الحدّ منها من أجل الجهوزية بشكلٍ جيد لليومين المقبلين".

بالإضافة إلى آلام الظهر، سيتراجع نوريس 3 مراكز من مكان تأهّله على شبكة الانطلاق بعد تجاوزه لسيارة بيير غاسلي تحت الأعلام الصفراء.

واختتم نوريس "ما حدث كان خطأي. كانت حركة غبية من قبلي".

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الكاتب خضر الراوي

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