"آر تي ال" تنهي صفقة بثّها التلفزي للفورمولا واحد بعد 30 عامًا

يُلزم العقد الجديد سكاي ألمانيا ببث أربعة سباقات مجانًا، بينما سيتمّ عرض ملخّص من 30 دقيقة على قناة سكاي سبورت نيوز اتش دي المجانية.

يُشار إلى أنّه في السابق، بثّت كل من "آر تي ال" وسكاي بشكل متوازٍ في السوق الألماني، والآن ستحظى ألمانيا كذلك بأوّل قناة متخصصة للفورمولا واحد تعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيكون هنالك المزيد من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمثّل تلك الصفقة عاملًا إيجابيًا من الناحية المالية لمنظمة الفورمولا واحد، وذلك بعد الضربة التي تلقتها مداخيل البطولة في 2020 عبر خسارة مصاريف الاستضافة، وكذلك انخفاض عائدات الرعاية والبث بسبب توقّف الموسم.

وتعقيبًا على تلك الصفقة الجديدة قال إيان هولمز مدير الحقوق الإعلامية لدى الفورمولا واحد: "تتمتع الفورمولا واحد وسكاي بعلاقة طويلة الأمد، حيث عملا سويًا من أجل تعزيز خدمات البث من خلال تقديم تغطية شاملة للرياضة لقاعدة المشجّعين الشغوفة لدينا".

وأضاف: "أنا سعيد بأنّ عملنا سويًا سيتواصل من أجل بناء وتعزيز الجودة المذهلة التي تظهر بها برامج سكاي، إلى جانب وصولهم الرقمي".

في المقابل، وبعد شراكة استمرّت منذ العام 1991، أعلنت شبكة "آر تي ال" بالأمس نيتها الانسحاب من تغطية الفورمولا واحد لتركّز بشكل أكبر على كرة القدم، حيث أشارت إلى أنّ الفورمولا واحد لم تعد ناجحة بالنسبة لها من الجانب المالي.

جيث قال يورغ غراف المدير العام للشبكة في هذا الصّدد: "لقد تغيّرت المنافسة على حقوق البث التلفزيوني، حيث اشتعلت للغاية في بعض الحالات عكس الأخرى. نتّجه الآن بكل قوتنا وشغفنا وتركيزنا نحو كرة القدم كونها الرياضة رقم 1 على التلفاز".