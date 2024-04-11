آر بي: تسونودا ينافس ضمن "مستوى مختلف ذهنيًا" في 2024

تأهّل السائق الياباني ضمن العشرة الأوائل في السباقات الثلاثة الأخيرة، متفوقًا على زميله الأكثر خبرة دانيال ريكاردو.

كما حلّ تسونودا سابعًا في سباق أستراليا، مستفيدًا من انسحاب ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون والعقوبة التي تلقاها فرناندو ألونسو.

قبل أن يسجّل نتيجة مستحقة بحلوله عاشرًا في سباق موطنه في سوزوكا، معوضًا انطلاقته الضعيفة عبر القيام ببعض التجاوزات المثيرة والاستفادة من توقّف جيد عندما توجهت مجموعة سيارات إلى خط منصات الصيانة.

"لقد قال أنه خرج إلى الحلبة متسلحًا بروح الساموراي" صرّح باير لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، مُضيفًا: "أعتقد بأنه حقق إنجازًا مدهشًا له على أرضه وأمام جماهيره وأمام هوندا كذلك".

وتابع: "كما أخبرني أحدهم أن تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها سائق محلي النقاط هنا منذ 2012 عندما سجّل (كاموي) كوباياشي نقطة في جائزة اليابان الكبرى، لذا فإن هذا إنجاز عظيم ليوكي بصراحة".

هذا وأوضح باير بأن تسونودا تمكن من استيعاب ضغط المنافسة أمام جماهير موطنه، مُشيرًا إلى تغيّر كلي في مقاربة الياباني هذا الموسم.

حيث قال: "لقد رأينا ذلك الآن خلال السباقات القليلة الماضية، إذ أحرز تقدمًا كبيرًا على الصعيد الذهني. فقد حقق تقدمًا مدهشًا على الصعيد الجسدي خلال العطلة الشتوية، لكنه بات ضمن مستوى مختلف ذهنيًا في الوقت الحالي".