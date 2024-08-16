آربي: هناك أكثر من شخص يتخذ قرارات السائقين ضمن الفريق

قرر فريق آربي مواصلة الاستعانة بخدمات يوكي تسونودا لما بعد موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، بينما يبدو أن دانيال ريكاردو وليام لاوسون يتنافسان على المقعد الثاني.

ولطالما قيل أن القرارات المتعلقة بالسائقين تعود إلى هيلموت ماركو، لكن ذلك سوء فهم، وفقاً لما صرّح به ميكيز.

حيث قال: "رغم الاعتقاد بأن هناك شخصاً واحداً يتخذ قرارات السائقين، لكن الحال ليست كذلك في أي فريق كان".

وأضاف: "حتى وإن كنت مالك الفريق، هناك مدير للفريق يدخل في عملية اتخاذ القرار".

واسترسل: "الأمر نفسه ينطبق على فريقنا. نحن نقوم بمناقشة الأمور مع رؤسائنا، مالكي الأسهم، وعائلة ريد بُل الكبيرة".

واختتم: "من ثم نستدعي السائق".