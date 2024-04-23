آربي: "لم يكن هنالك داعٍ" لحادثتي ريكاردو وتسونودا في الصين

تلاشت آمال فريق آربي بتسجيل النقاط في الصين خلال لحظات بعدما اصطدم لانس سترول بالقسم الخلفي لسيارة ريكاردو تحت سيارة الأمان، بينما تعرض تسونودا لحادثة أنهت على سباقه مع كيفن ماغنوسن على إعادة الانطلاقة.

ويرى لورون ميكيز مدير الفريق أنه كان من السهل تفادي هاتين الحادثتين من قبل منافسيَهما اللذين تلقيا عقوبات على إثر دورهما في الواقعتين.

وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت الحادثتان جرّاء أخطاء كان من الممكن تفاديها أم تبعات للمعركة المحتدمة بين فرق الوسط، قال ميكيز: "لا أعلم في الحقيقة، لكنني أعتقد بأنه لم يكن لهما أي داعٍ".

وأضاف: "لم تكن هاتان الحادثتان كالتي تراها وتعرف كيف سينتهي الأمر. لا، ما حدث لم يكن ضروريًا على الإطلاق. لذلك آمُل أن ما حصل كان عارضًا ضمن معركة محتدمة بالفعل بخلاف ذلك".

وتابع: "لقد خسرنا فرصة كبيرة، وانسحبت سيارتانا على يد المنافسين في لفة واحدة، وعليه فقد كانت فرصة كبيرة ضائعة".

وأكمل: "أعتقد بأننا كنا ننافس على تلك النقطة الوحيدة ضمن هذه المجموعة، وكانت لتكون معركة رائعة ومحتدمة".

واختتم: "لكن هكذا هي الرياضة وهذا هو التسابق. لم تسر الأمور لصالحنا، لكن المطمئن هو أننا امتلكنا الوتيرة هنا مجددًا للمنافسة على تلك النقطة، وأنه كان من الرائع رؤية دانيال يؤدي ضمن هذا المستوى، إذ أنه يحرز خطوات جيدة إلى الأمام".