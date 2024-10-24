آربي: عودة لاوسون "المذهلة" ستدفع تسونودا إلى مستوى أعلى
يُواجه يوكي تسونودا متحديه الأضخم كسائقٍ لفريق آربي ضمن المعركة على ترقية إلى الفريق الرئيسي ريد بُل في بطولة العالم للفورمولا 1.
ليام لاوسون، آر بي وبيير غاسلي، ألبين ويوكي تسونودا، آر بي
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
جاءت عودة ليام لاوسون المثيرة للإعجاب إلى بطولة العالم للفورمولا 1 في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى لتُجبر تسونودا على رفع مستواه أكثر بحسب ما قاله لورون ميكيز مدير فريق آربي.
وكان لاوسون قد عاد إلى الفريق للمشاركة في السباقات الستّة الأخيرة من موسم 2024 في ظلّ مواصلة ريد بُل تقييمها للمرشّحين للمقعد الثاني بجوار ماكس فيرستابن لموسم 2025 وما بعده.
ولم يكن سيرجيو بيريز بمستوى الأداء الثابت بما فيه الكفاية لمساعدة فيرستابن على الدفاع عن بطولة الصانعين حتّى الآن، وبالرغم من حصول المكسيكي على عقدٍ جديد بعامين فإنّ ريد بُل قد تختار إجراء تغييرٍ في أيّ مرحلة.
وتمّ جلب دانيال ريكاردو في البداية للفريق الرديف ليكون بديلًا محتملًا للمكسيكي في المستقبل، لكنّه فشل في إقناع ريد بُل، وهو ما أدّى إلى مغادرة الأسترالي.
وحصل تسونودا على منافسٍ جديدٍ متمثّل في لاوسون الذي قدّم بداية مثيرة للإعجاب ضمن فترته الثانية في الفورمولا 1 بعد مشاركته في خمسة سباقات في 2023.
وأثار النيوزيلندي الإعجاب عبر تسجيله ثالث أسرع الأزمنة في القسم الأوّل من تصفيات السبت، وحقّق زمنًا أسرع ممّا تمكّن تسونودا من فعله طوال التصفيات، ومن ثمّ تعافى من عقوبة شبكة الانطلاق لتغيير المحرّك منطلقًا من المركز الـ 19 ليُحقّق النقاط بينما فشل تسونودا في ذلك.
ووصف ميكيز عطلة نهاية أسبوع لاوسون بـ "المثاليّة تقريبًا"، حيث قال أنّها مثّلت جائزة لجهود صاحب الـ 22 عامًا طوال الأشهر الـ 12 الماضية خلف الأضواء ليكون جاهزًا عندما تسنح له الفرصة.
وقال ميكيز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع مذهلة. نحن سعداء للغاية من أجله، لأنّك لا تصل إلى هناك عبر الحظ، ولا بالموهبة فقط".
وأردف: "تفكّر في عاملٍ كاملٍ أمضاه في مكتب الهندسة ومشاهدة مقاطع الفيديو من على السيارات، ومتابعة البيانات وساعات المحاكاة، والقليل من الفرص الضئيلة لقيادة سيارة. وعليك الإشادة به حيال قدر الساعات التي بذلها في العمل من دون عائدٍ كبير".
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