جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

آربي: عودة لاوسون "المذهلة" ستدفع تسونودا إلى مستوى أعلى

يُواجه يوكي تسونودا متحديه الأضخم كسائقٍ لفريق آربي ضمن المعركة على ترقية إلى الفريق الرئيسي ريد بُل في بطولة العالم للفورمولا 1.

ليام لاوسون، آر بي وبيير غاسلي، ألبين ويوكي تسونودا، آر بي

ليام لاوسون، آر بي وبيير غاسلي، ألبين ويوكي تسونودا، آر بي

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

جاءت عودة ليام لاوسون المثيرة للإعجاب إلى بطولة العالم للفورمولا 1 في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى لتُجبر تسونودا على رفع مستواه أكثر بحسب ما قاله لورون ميكيز مدير فريق آربي.

وكان لاوسون قد عاد إلى الفريق للمشاركة في السباقات الستّة الأخيرة من موسم 2024 في ظلّ مواصلة ريد بُل تقييمها للمرشّحين للمقعد الثاني بجوار ماكس فيرستابن لموسم 2025 وما بعده.

ولم يكن سيرجيو بيريز بمستوى الأداء الثابت بما فيه الكفاية لمساعدة فيرستابن على الدفاع عن بطولة الصانعين حتّى الآن، وبالرغم من حصول المكسيكي على عقدٍ جديد بعامين فإنّ ريد بُل قد تختار إجراء تغييرٍ في أيّ مرحلة.

وتمّ جلب دانيال ريكاردو في البداية للفريق الرديف ليكون بديلًا محتملًا للمكسيكي في المستقبل، لكنّه فشل في إقناع ريد بُل، وهو ما أدّى إلى مغادرة الأسترالي.

وحصل تسونودا على منافسٍ جديدٍ متمثّل في لاوسون الذي قدّم بداية مثيرة للإعجاب ضمن فترته الثانية في الفورمولا 1 بعد مشاركته في خمسة سباقات في 2023.

وأثار النيوزيلندي الإعجاب عبر تسجيله ثالث أسرع الأزمنة في القسم الأوّل من تصفيات السبت، وحقّق زمنًا أسرع ممّا تمكّن تسونودا من فعله طوال التصفيات، ومن ثمّ تعافى من عقوبة شبكة الانطلاق لتغيير المحرّك منطلقًا من المركز الـ 19 ليُحقّق النقاط بينما فشل تسونودا في ذلك.

ووصف ميكيز عطلة نهاية أسبوع لاوسون بـ "المثاليّة تقريبًا"، حيث قال أنّها مثّلت جائزة لجهود صاحب الـ 22 عامًا طوال الأشهر الـ 12 الماضية خلف الأضواء ليكون جاهزًا عندما تسنح له الفرصة.

وقال ميكيز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع مذهلة. نحن سعداء للغاية من أجله، لأنّك لا تصل إلى هناك عبر الحظ، ولا بالموهبة فقط".

وأردف: "تفكّر في عاملٍ كاملٍ أمضاه في مكتب الهندسة ومشاهدة مقاطع الفيديو من على السيارات، ومتابعة البيانات وساعات المحاكاة، والقليل من الفرص الضئيلة لقيادة سيارة. وعليك الإشادة به حيال قدر الساعات التي بذلها في العمل من دون عائدٍ كبير".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هل كان تحديثٌ سريٌ للجناح الأمامي العامل وراء سيطرة فيراري في أوستن؟

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ألونسو سيتغيّب عن مجريات اليوم الإعلامي في المكسيك بسبب المرض

ألونسو سيتغيّب عن مجريات اليوم الإعلامي في المكسيك بسبب المرض

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
ألونسو سيتغيّب عن مجريات اليوم الإعلامي في المكسيك بسبب المرض
هوندا "جاهزة لبعض الصراعات" مع تصاميم نيوي في أستون مارتن

هوندا "جاهزة لبعض الصراعات" مع تصاميم نيوي في أستون مارتن

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
هوندا "جاهزة لبعض الصراعات" مع تصاميم نيوي في أستون مارتن
كيف تتحقق "فيا" من عدم خرق الفرق لقوانين خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1

كيف تتحقق "فيا" من عدم خرق الفرق لقوانين خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
كيف تتحقق "فيا" من عدم خرق الفرق لقوانين خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1
تقني: لماذا ستقضي قوانين 2026 على كوابيس ارتفاع السيارات الحاليّة

تقني: لماذا ستقضي قوانين 2026 على كوابيس ارتفاع السيارات الحاليّة

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تقني: لماذا ستقضي قوانين 2026 على كوابيس ارتفاع السيارات الحاليّة

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط