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آر.بي تكشف عن سيارتها "في.سي.إيه.آر.بي 01" الجديدة في الفورمولا واحد

تم الكشف عن سيارة فريق آر.بي الجديدة لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد ضمن حدث خاص في لاس فيغاس.

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يوكي تسونودا، آر.بي

بعد تغييرات خلال الفترة الشتوية في مقر الفريق في فاينزا، تم الكشف عن هوية الفريق الجديدة وسيارته "في.سي.إيه.آر.بي 01" - المعروف سابقاً باسم ألفا تاوري - للمرة الأولى.

وجاءت السيارة بكسوة لونية من الأزرق، الأسود والأبيض، إضافة إلى شعار الراعي الأساسي الجديد، فيزا كاش آب.

ومن الناحية التقنية تضم السيارة تغييرات مثيرة للاهتمام لتصبح أكثر شبهاً بشقيقتها ريد بُل، بعد التصريحات السابقة برفع مستوى التعاون بين الفريقين.

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في سي إيه آر بي 01

في سي إيه آر بي 01

تصوير: ريد بُل

وعلاوة على ذلك تم تغيير نظام التعليق الأمامي أيضاً، وبهذا باتت قريبة من سيارة ريد بُل التي حسمت لقبي البطولة الموسم الماضي.

ويبدو كذلك أن المبدأ التصميمي للسيارة ككل أصبح أكثر قرباً من ذلك الذي كانت تتبناه ريد بُل في سيارة 2022.

ولدى الفريق طموحات مرتفعة بالفعل للسيارة الجديدة مع السائقين دانيال ريكاردو ويوكي تسونودا.

علاوة على تعديلات إدارية، حيث بات لورون ميكيز (القادم من فيراري) مدير الفريق وبيتر باير المدير التنفيذي.

يوكي تسونودا، في سي إيه آر بي 01

يوكي تسونودا، في سي إيه آر بي 01

تصوير: ريد بُل

دانيال ريكاردو، في سي إيه آر بي 01

دانيال ريكاردو، في سي إيه آر بي 01

تصوير: ريد بُل

في سي إيه آر بي 01

في سي إيه آر بي 01

تصوير: ريد بُل

في سي إيه آر بي 01

في سي إيه آر بي 01

تصوير: ريد بُل

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