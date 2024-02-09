آر.بي تكشف عن سيارتها "في.سي.إيه.آر.بي 01" الجديدة في الفورمولا واحد
تم الكشف عن سيارة فريق آر.بي الجديدة لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد ضمن حدث خاص في لاس فيغاس.
بعد تغييرات خلال الفترة الشتوية في مقر الفريق في فاينزا، تم الكشف عن هوية الفريق الجديدة وسيارته "في.سي.إيه.آر.بي 01" - المعروف سابقاً باسم ألفا تاوري - للمرة الأولى.
وجاءت السيارة بكسوة لونية من الأزرق، الأسود والأبيض، إضافة إلى شعار الراعي الأساسي الجديد، فيزا كاش آب.
ومن الناحية التقنية تضم السيارة تغييرات مثيرة للاهتمام لتصبح أكثر شبهاً بشقيقتها ريد بُل، بعد التصريحات السابقة برفع مستوى التعاون بين الفريقين.
في سي إيه آر بي 01
تصوير: ريد بُل
وعلاوة على ذلك تم تغيير نظام التعليق الأمامي أيضاً، وبهذا باتت قريبة من سيارة ريد بُل التي حسمت لقبي البطولة الموسم الماضي.
ويبدو كذلك أن المبدأ التصميمي للسيارة ككل أصبح أكثر قرباً من ذلك الذي كانت تتبناه ريد بُل في سيارة 2022.
ولدى الفريق طموحات مرتفعة بالفعل للسيارة الجديدة مع السائقين دانيال ريكاردو ويوكي تسونودا.
علاوة على تعديلات إدارية، حيث بات لورون ميكيز (القادم من فيراري) مدير الفريق وبيتر باير المدير التنفيذي.
يوكي تسونودا، في سي إيه آر بي 01
تصوير: ريد بُل
دانيال ريكاردو، في سي إيه آر بي 01
تصوير: ريد بُل
في سي إيه آر بي 01
تصوير: ريد بُل
في سي إيه آر بي 01
تصوير: ريد بُل
أحدث الأخبار
آر.بي تكشف عن سيارتها "في.سي.إيه.آر.بي 01" الجديدة في الفورمولا واحد
آر.بي تكشف عن سيارتها "في.سي.إيه.آر.بي 01" الجديدة في الفورمولا واحد آر.بي تكشف عن سيارتها "في.سي.إيه.آر.بي 01" الجديدة في الفورمولا واحد
البند في عقد هاميلتون الذي يمنع نقل موظفين أساسيين من مرسيدس إلى فيراري
البند في عقد هاميلتون الذي يمنع نقل موظفين أساسيين من مرسيدس إلى فيراري البند في عقد هاميلتون الذي يمنع نقل موظفين أساسيين من مرسيدس إلى فيراري
أوكون يحافظ "على علاقات قوية" مع مرسيدس وسط شائعات استبدال هاميلتون
أوكون يحافظ "على علاقات قوية" مع مرسيدس وسط شائعات استبدال هاميلتون أوكون يحافظ "على علاقات قوية" مع مرسيدس وسط شائعات استبدال هاميلتون
غاسلي: محادثات هاميلتون وفيراري "تم إبقاؤها سراً" لفترة من الزمن
غاسلي: محادثات هاميلتون وفيراري "تم إبقاؤها سراً" لفترة من الزمن غاسلي: محادثات هاميلتون وفيراري "تم إبقاؤها سراً" لفترة من الزمن
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.