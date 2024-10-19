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آربي تعترف أن وداع ريكاردو كان ليحصل بشكل أفضل

اعترف فريق آربي بأن وداع دانيال ريكاردو في آخر سباق فورمولا 1 له كان يمكن أن يحصل بشكل أفضل. 

دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تمّ استبعاد السائق الأسترالي من الفريق بعد جائزة سنغافورة الكبرى لصالح ليام لاوسون، حيث أراد الفريق تقييم إمكانيات السائق النيوزيلندي إن كان مرشّحاً لقيادة الفريق في موسم 2025 أو 2026.

وعلى الرغم من اتخاذ قرار تبديل السائقين قبل وقت كافٍ من سباق سنغافورة، لكن تمّ إخفاء الخبر بشكل كبير. 

ولم يظهر تأكيد رسمي من الفريق أو من ريكاردو خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارينا باي بأنه سيغادر الفورمولا 1. وعندما اتضح بعد السباق أن مسيرة ريكاردو قد انتهت، جاءت ردود فعل غاضبة من المشجعين الذين شعروا أن ريد بُل لم تمنح الفائز بثمانية سباقات الفرصة لوداع ملائم.

ومع ذلك، كشفت مصادر أن ممثلي ريد بُل تحدثوا مع فريق عمل ريكاردو قبل سباق سنغافورة لمعرفة ما إذا كان يفضّل إعلان الخبر قبل بدء الحدث، ولكن تمّ الاتفاق على عدم الإعلان عن ذلك حينها.

وعلّق لورون ميكيز مدير الفريق، على أحداث عطلة نهاية الأسبوع في سنغافورة حيث أوضح أنه وبالنظر إلى ما حدث، ربما كان من الأفضل التعامل مع الأمور بطريقة مختلفة. 

حيث قال: "نعم، كان الأمر محبطاً، ولم يكن مثالياً أن نُكمل عطلة نهاية الأسبوع بهذه الطريقة. هذا ينطبق أولاً وقبل كل شيء على دانيال، سواء من الناحية المهنية أو الشخصية، وكذلك على الفريق بأكمله".

وكشف ميكيز عن مناقشات جرت قبل سنغافورة حول كيفية الإعلان عن الخبر، ولكن بمجرد اتخاذ القرار بإبقاء الأمر سرّاً، كان على الفريق والسائق الالتزام بذلك. 

حيث قال: "كان دانيال على علم بذلك. أجرينا مناقشات قبل عطلة نهاية الأسبوع، ولأسباب مختلفة اخترنا معاً الدخول في الجائزة دون الإعلان. ومن تلك النقطة فصاعداً أصبح علينا التعامل مع الأمر".

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وعلى الرغم من أن الطريقة التي تم بها التعامل مع عطلة نهاية الأسبوع لم تكن مثالية، إلا أن ميكيز يعتقد أن الرسالة وصلت إلى ريكاردو حول مقدار الحب والاحترام الذي يكنه له المشجعون والفورمولا 1 ككلّ. 

فأضاف: "أعتقد أن كلاً منا بطريقة أو بأخرى وجد طريقة للتعبير عن مقدار الحبّ الذي تكنّه له الرياضة والمشجعون". 

وأردف: "لا أعلم إذا كان الإعلان ليتم بشكل أفضل أو أسوأ، لكنه بالتأكيد كان سيكون مختلفاً وأكثر تقليدية".

واسترسل: "لكنني أريد أن أقول أن الحب والتعاطف الذي شعرنا به في عطلة نهاية الأسبوع كان مميزاً ويُظهر أن دانيال أكبر من مجرد سائق فورمولا 1، بل هو أكبر من الفورمولا 1 ذاتها!".

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