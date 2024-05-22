آربي تستهدف تحسين انطلاقاتها "المؤلمة" وفق وصف ريكاردو

أظهر فريق آربي تأديات مثيرة للإعجاب في التصفيات – مع تأهّل سيارتيه إلى القسم الحاسم من التصفيات في إيمولا نهاية الأسبوع الماضي – لكن الانطلاقات الضعيفة أثّرت على حظوظه في السباقات.

حيث خسر ريكاردو وتسونودا مركزين على الانطلاقة في إيمولا، وكان من الصعب تعويضهما في ظل صعوبة التجاوز حول الحلبة.

وبالحديث عن هذا الوضع، قال ريكاردو: "الانطلاقات، إنها تؤلمنا في الوقت الحالي".

من جهته، يعتقد لورون ميكيز مدير الفريق بأن الانطلاقة بحاجة إلى تحسين بالفعل، لا سيما وأنا نافذة تقديم انطلاقة مثالية ضيقة للغاية على سائقيه ليتواجدا ضمنها على نحوٍ ثابت.

حيث قال: "لم تعد الانطلاقات معتمدة على أداء واحد، إذ أن لديك القابض، والسائقان لديهما الإجراءات، وهنالك الإطارات – وربما أكون قد نسيت بضعة أمور أخرى".

وأضاف: "إنها جانب في رياضتنا يتطلب توحيد العمل بين عدة أقسام لمحاولة تحقيق الخطوة التالية، وهذا ما نحتاج إلى فعله. حيث نواجه عدم ثبات في ذلك الجانب".

وتابع: "إنه مثل أي جانب آخر في السيارة، علينا فقط القيام بخطوات صغيرة سويًا لتحسين الوضع".