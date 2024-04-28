آربي تخطط لجلب تحديثات في ميامي لتساعدها في البقاء على قمة معركة الوسط

وجد الفريق المتمركز في فاينزا نفسه ضمن معركة محتدمة مع هاس على قمة فرق الوسط الخمسة خلف مجموعة الصدارة المتألفة من ريد بُل، فيراري، مكلارين، مرسيدس وأستون مارتن.

وتعني التنافسية الحالية لفرق الفورمولا 1 أن هناك بضع نقاط قليلة متاحة للفرق الخمسة الأخيرة، وبالتالي يتعيّن على هاس وآربي فعل كل ما يلزم لاستغلال كافة الفرص التي تُتاح لهما.

هذا وتتقدم آربي حاليًا ضمن تلك المعركة الخاصة مع هاس، بعد أن سجلت 7 نقاط حتى الآن في هذا الموسم مقابل 5 للفريق الأمريكي، لكن انسحابًا مزدوجًا في الصين كلّف الفريق الرديف لريد بُل كثيرًا ولم يسمح له بتعزيز تلك الأفضلية.

وفي ظل تضاؤل فوارق الأداء بين الفرق، فإن أيّة مكاسب مهما كانت صغيرة ستكون حاسمة، وهو ما دفع آربي لأن تجلب بعض التحديثات إلى ميامي بالرُغم من كونها جولة سباق قصير.

وضمن معرض حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن معركة الوسط في البطولة، قال لورون ميكيز مدير الفريق: "سنجلب حزمة تحديثات في ميامي لتساعدنا على البقاء على قمة معركة الوسط المحتدمة للغاية".

وأضاف: "ليس هنالك ما هو مضمون ضمن هذه المعركة. أثق بأن منافسينا سيجلبون تحديثات كذلك، إذ أنك لن تصل إلى ذلك المركز العاشر إلا إذا خضت نهاية أسبوع مثالية".

وتابع: "لم نملك مطلقًا الثقة بأننا الأسرع بين الفرق الخمسة (الأخيرة في الترتيب). إذ تقدمنا بنصف عشر ثانية فقط في أستراليا، وكذلك في اليابان وتراجعنا بعشر ثانية ونصف في الصين".

وأكمل: "نتساوى على الأرجح خلال السباق، أو نتفوق ولكن بنصف عشر ثانية. لذلك فإنها معركة محتدمة في كل مرة ودافع لأن نخوض نهاية أسبوع مثالية، حيث أنك بحاجة لخوض سباق قوي من كافة الجوانب".