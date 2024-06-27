آربي: تحديثات برشلونة ربما "خدعتنا"

قال بيتر باير المدير التنفيذي لدى آربي أن التحديثات التي جلبها الفريق في برشلونة تعمل، لكنها ربما "خدعتهم" فيما يتعلق بالإعدادات المثالية.

وجلبت آربي تحديثات تضمنت أرضية محدثة، وجانحاً خلفياً وتصميماً جديداً لغطاء المحرك.

لكن وبدلاً من مواصلة حصد النقاط، إلا أن يوكي تسونودا ودانيال ريكاردو فشلا في التأهل من القسم الأول للتصفيات، ولم يكن سباقهما أفضل، حيث اكتفيا بمراكز متأخرة للغاية.

وفقاً لـ باير، فإن هناك أدلة على عمل التحديثات لكن ربما تكون المشكلة في إعدادات السيارة.

فقال في تصريح لـ ORF: "البيانات واضحة، التحديثات تعمل. لكن شرح لي مهندسو السباق بأنه ربما تكون التحديثات قد خدعتنا".

وأكمل: "تعتقد أنك وجدت الإعدادات المناسبة، لكنها في الحقيقة ليست كذلك".

وأردف: "لكننا سنحلّل كل ذلك".

بالمقابل أشار باير إلى أن الوقت قد لا يكفي لحلّ المسألة خاصة وأن جولة النمسا تتضمن سباقاً قصيراً، بالتالي هناك حصة تجارب حرة وحيدة.

فقال: "علينا إيجاد حلّ سريع جداً، لأن النمسا تتضمن سباقاً قصيراً".

وأكمل: "ذلك يعني أن أمامنا حصة تجارب حصة واحدة لنقوم بما يجب القيام به".