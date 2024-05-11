آربي: أداء ريكاردو في سباق ميامي القصير "كان قادمًا لا محالة"
قال لورون ميكيز مدير فريق آربي أن المركز الرابع الذي أحرزه دانيال ريكاردو في السباق القصير في ميامي "كان قادمًا لا محالة"، في ظل تحقيق الأسترالي لتقدم ثابت لم تعكسه النتائج السابقة.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
خاض ريكاردو بداية صعبة لموسم 2024، حيث تأخر خلف زميله يوكي تسونودا في السباق الافتتاحي، بينما عانى من أجل الشعور بارتياح على متن سيارة في كارب01.
فيما قضت الصعوبات التي واجهها الأسترالي على إمكانية تقييمه لمقعد محتمل مع ريد بُل في 2025، لكنه عمل بكل طاقته خلال السباقات الأخيرة من أجل العودة إلى المستوى التنافسي المطلوب.
حيث كان ضمن المنافسة على النقاط في الصين - بعد طلبه بالحصول على هيكل جديد - حتى اصطدم به لانس سترول خلف سيارة الأمان.
وقد تأهّل ريكاردو وأكمل السباق القصير في ميامي في المركز الرابع ليسجل أولى نقاطه هذا الموسم، وذلك بعد قيادته الدفاعية البارعة في مواجهة سيارات أسرع بكثير على مدار 19 لفة.
وصرّح ميكيز بأن الأداء الذي ظهر به ريكاردو في ميامي لم يأت مصادفة، حيث كان يحقق تقدمًا خلف الكواليس في السباقات الأخيرة حتى وإن لم تعكسه النتائج.
فقال: "أنا متأكد من أن تلك النتيجة قد أزاحت عبئًا كبيرًا من على كاهله، لا سيما وأن الولايات المتحدة تعتبر بمثابة سباق موطنه الثاني".
وأضاف: "لقد حقق تلك النتيجة بأسلوب بارع وبقيادة دفاعية مدهشة أمام كارلوس (ساينز) وسيارة مكلارين (أوسكار بياستري). كانت لحظة رائعة بالنسبة له".
وتابع: "ولأكون منصفًا، فقد رأينا لمحات من ذلك التحسّن من قبل، ولكن كان من الصعب للغاية تفسيره من دون نتائج تعكس ذلك".
وأكمل: "لكن ذلك الأداء كان قادمًا لا محالة بعد الكثير من الخطوات الصغيرة، إذ نعتقد بأنه ما يزال هنالك المزيد من التحسّن خلال السباقات المقبلة للمساعدة في أن تناسبه السيارة على نحوٍ أفضل".
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