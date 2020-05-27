آخر مستجدّات روزنامة 2020 للفورمولا واحد على ضوء قيود بريطانيا

من المُتوقّع نشر النسخة الأحدث من سلسلة السباقات الأوروبيّة من روزنامة بطولة 2020 يوم الإثنين المقبل.

وكانت فكرة إقامة سباقَين متتاليين في سيلفرستون إمّا في 19 و26 يوليو أو 26 يوليو و2 أغسطس من بين التركيبات التي تمّت دراستها مسبقًا، لكنّ اعتماد فترة حجرٍ صحيّ بـ 14 يومًا على الوافدين إلى المملكة المتّحدة بدءًا من 8 يونيو أجبر الفورمولا واحد على توفير خيارات أخرى من أجل تأخير موعد جولة سيلفرستون ونقل المجر إلى يوليو.

لكنّ التعليقات الإيجابيّة المتزايدة مؤخّرًا من الحكومة البريطانيّة – بما في ذلك الأنباء عن طلب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانيّ من وزرائه المساعدة على إقامة السباقَين – قد منحت البطولة بعض الثقة حيال حجز 2 و9 أغسطس لسباقَي بريطانيا.

وأدّى إعلان إلغاء حدث سيلفرستون الكلاسيكي هذا الأسبوع إلى توفير عطلة نهاية الأسبوع الثانية من أغسطس بشكلٍ رسمي.

وستكون هناك نظريًا مراجعة لإجراءات الحجر الصحيّ في المملكة المتّحدة بعد ثلاثة أسابيع، وهو ما سيحدث قرب نهاية يونيو، لكنّ إمكانيّة منح الفورمولا واحد استثناءات إضافيّة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وكما أوردنا سابقًا فإنّ ستيوارت برنغل مدير حلبة سيلفرستون أوضح بأنّ مواعيد أخرى إثر تلك التي تمّ النقاش حولها في البداية لا تزال مطروحة.

أمّا جائزة إسبانيا الكبرى المؤجّلة، التي حصلت على محاولة لإعادة جدولتها في 23 أغسطس في النسخة السابقة من الروزنامة، فمن المتوقّع الآن أن تلي سباقَي سيلفرستون في 16 أغسطس، لتُقام بذلك ثلاثة سباقات متتالية.

ولا يزال سباقا بلجيكا وإيطاليا في موعدَيهما الأصليين في 30 أغسطس و6 سبتمبر على التوالي، بينما تبقى هوكنهايم متاحة في حال فشلت البطولة في إقامة سباقات أخرى بما فيها سيلفرستون.

روزنامة الجزء الأوروبيّ من بطولة العالم للفورمولا واحد 2020:

5 يوليو – النمسا

12 يوليو – النمسا

19 يوليو – المجر

2 أغسطس – بريطانيا

9 أغسطس – بريطانيا

16 أغسطس – إسبانيا

30 أغسطس – بلجيكا

6 سبتمبر – إيطاليا