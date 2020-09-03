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آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021

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آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021

أتمّت "فيا تغييرات حزمة القوانين الانسيابيّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد التي ستزيد من الخفض العام لمستويات الارتكازيّة بحوالي 10 بالمئة.

يعود نصف تلك النسبة تقريبًا إلى التغييرات التي أُدخلت على قوانين الأرضيّة في مرحلة سابقة من هذا العام.

لكنّ مشاكل الإطارات خلال جائزة بريطانيا الكبرى دفعت "فيا" والفورمولا واحد إلى مراجعة القوانين مرّة أخرى من أجل مساعدة بيريللي أكثر على مواصلة استخدام ذات الإطارات لموسمٍ ثالثٍ على التوالي عبر خفض الارتكازيّة والتقليل من الأحمال المسلّطة على الإطارات نتيجة لذلك.

وتمّت مناقشة التغييرات الأخيرة في اجتماع لمجموعة العمل التقنيّة الأسبوع الماضي، وتمّ الانتهاء من الصياغة التي سيتمّ إرسالها إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات للمصادقة عليها.

وقالت "فيا" أنّه قد تمّ اعتمادها وفق القانون الذي يسمح لـ "فيا" بتطقيق تغييرات على القوانين التقنيّة بعد موعد أبريل النهائيّ على أسس السلامة.

وقال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحاديّ في "فيا": "من الواضح أنّنا احتجنا للتباحث فيها مع الفرق، لكنّها لم تحصل على فرصة التصويت، وتحتاج هذه التعديلات إلى مصادقة المجلس العالميّ فقط".

وأضاف: "قرّرنا التدخّل على صعيد الارتكازيّة للعام المقبل. نشعر بأنّ الارتكازيّة ازدادت كثيرًا. لذا أعلمنا الفرق بعددٍ من الخيارات التي تمّت دراستها، وتعاونا مع بعض خبراء الانسيابيّة الذين يعملون في الفورمولا واحد".

وأردف: "اخترنا قائمة مصغّرة إثر ذلك تتكوّن من ثلاثة تغييرات صغيرة نسبيًا".

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وبالحديث عن تفاصيل تلك التغييرات الجديدة، قال تومازيس: "سنحذف بعض الفتحات في جانب السيارة، على حافة الأرضيّة. سنجعل تدرّج الجنيّحات في قنوات تهوية المكابح الخلفيّة أنحف بـ 40 ملم".

وأضاف: "ومن ثمّ بالنسبة لجدار الناشر، فإنّ تلك التصاميم ستكون محدودة بسطحٍ جديد، سيتقلّص ارتفاعها بـ 50 ملم".

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