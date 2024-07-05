آبل تعلن موعد الإعلان التشويقي الأول لفيلم براد بيت الذي سيحمل اسم "اف1"

سيُطلق على فيلم هوليوود المقبل عن الفورمولا 1 والمقرر عرضه في 2025 اسم "اف1"، وفق ما أعلنته البطولة وشركة آبل.

وستطرح الفورمولا 1 وآبل – اللتين تشاركتا مع وارنر بروز لتوزيع الفيلم عالميًا – الإعلان التشويقي الأول بعد غد الأحد الموافق 7 يوليو.

الفيلم من بطولة براد بيت في دور نجم فورمولا 1 سابق يعود إلى البطولة من أجل التسابق لصالح فريق أبكس جي بي التخيلي بجوار سائق ناشئ يقوم بدوره دامسون إدريس.

ومن بين النجوم الآخرين في العمل، كيري كوندون، خافيير بارديم، توباياس مينزيز، سارة نايلز، كيم بودنيا وسامسون كايو.

جدير بالذكر أن بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون هو منتج مشارك في هذا العمل، كما كانت له إسهامات في السيناريو الخاص بالفيلم.

الفيلم يخرجه جوزيف كوزنسكي وينتجه جيري براكهايمر، الثنائي وراء فيلم توب غان: مافيريك الذي حقق نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر.

هذا وسيصدر الفيلم في السينمات العالمية في 25 يوليو 2025، على أن يُطرح في الولايات المتحدة في 27 من ذات الشهر.

يُشار إلى أن العمل على المشروع متواصل بشكل سريع خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك التصوير خلال جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع في سيلفرستون، مستعينين بسيارة فورمولا 2 معدلة من قبل مرسيدس.